Из обновлённого Geely Atlas сделали пикап. Техника перешла с исходного кросса

Пикап, название которого с китайского на латиницу переводится как Remote FX, минпром КНР засветил еще в июне. А сегодня было объявлено о старте производства, вдобавок новинку показали местным журналистам. Модель выпускают под «коммерческой» маркой Farizon Auto, которой владеет Geely. Официальных картинок пока обнаружилось немного, да и те неважного качества. Так что разглядываем диковинку на снимках издания Cheshi.

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В грузовичок превратили обновленный паркетник Geely Boyue с несущим кузовом, который носит приставку Pro (дореформенный кросс у нас известен под именем Atlas, рестайлинговый тоже скоро привезут). С оформлением передка заморачиваться не стали, лишь слегка модернизировали радиаторную решетку (у нее вертикальные полоски вместо «кругов») да заменили эмблему. Корма, понятное дело, своя, но и с ней не особо мучились – к кузову кросса просто приделали «хвост».



Внутри Remote FX тоже повторяет донорский Geely. По данным местных СМИ, идентичен и список доступного оборудования. Так, для пикапа предусмотрены панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений.



Габариты мы знаем благодаря сливу китайского сертификационного органа: длина пикапа составляет 4905 мм, что на 361 мм больше, чем у Boyue Pro, ширина, высота и колесная база не изменились – 1831, 1713 и 2670 мм соответственно. Длина грузовой площадки Remote FX равна 1125 мм, ширина – 1230 мм, высота бортов – 460 мм. Заявленная грузоподъемность – всего 280 кг.

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Двигатель грузовичку достался от исходного паркетника – это бензиновая «турбочетверка» JLE-4G18TDC 1.8 мощностью 184 л.с. Китайские профильные СМИ пишут, что, как и кроссовер, Remote FX предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод якобы только передний. У Geely Boyue Pro есть полноприводная версия, но такой паркетник бывает только в виде «мягкого» гибрида с мотором 1.5. Любопытно, что марка Farizon Auto ориентирована в основном на «зелень» — в частности, под ней выпускают электрические фургоны и автобусы, есть даже электропикап (на сайте «висит» грузовик G300EV, но китайские СМИ почему-то не включают его в свои каталоги).



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Полноценную презентацию Remote FX должны провести в ближайшее время, на домашний рынок он выйдет до конца текущего года. За пределы Поднебесной такой пикап вряд ли выберется.

