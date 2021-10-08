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  • Самый большой кроссовер Geely обновлён спустя год после начала карьеры

Самый большой кроссовер Geely обновлён спустя год после начала карьеры

08.10.2021 84 0 0

Трехрядному китайскому SUV подправили внешность, внутри тоже есть обновки, хотя и скромные. Технику реформы не затронули, зато и на цене рестайлинг почти не отразился.

 

О том, что Geely готовится вывести на рынок обновленный паркетник HaoYue (нечто вроде «хао-юэ»), мы узнали еще в июле, благодаря «сливу» минпрома КНР. Публичная премьера такого кросса состоялась в конце сентября, а теперь объявлены цены и открыт прием заказов. Напомним, HaoYue – это самый крупный SUV в линейке марки (длина равна 4835 мм), свою карьеру на родине он начал лишь минувшим летом. Ажиотажным спросом паркетник не пользуется: по данным CarSalesBase, с июня 2020-го по август 2021-го модель разошлась тиражом 63 453 экземпляра. Для сравнения, Chery Tiggo 8 в прошлом году обрел в Поднебесной свыше 136 000 владельцев, результат восьми месяцев года нынешнего – 95 580 штук. Скорый рестайлинг вряд ли сделает Geely HaoYue хитом, к тому же он оказался довольно скромным. И все же модернизация может поспособствовать росту интереса к модели.

Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Итак, кроссовер обрел новую радиаторную решетку: вместо «кругов» и «штрихов» теперь вертикальные клинья, как у других свежих машин Geely (среди них, например, рестайлинговый хэтч Emgrand S, седан Emgrand последней генерации и паркетник Xingyue L). Еще заменили задний бампер, вдобавок на нем появились хромированные трапециевидные накладки, имитирующие патрубки выпускной системы, и иные светоотражатели. Наконец, объединяющая фонари блестящая плашка стала тоньше, а под ней красуется надпись с названием марки (у предшественника надпись Geely непосредственно на вставке).

Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Внутри – другой джойстик коробки, вдобавок можно заказать «кожу» бордово-коричневого цвета. Нового оборудования вроде бы не прибавилось, зато пересмотрены комплектации: в частности, «простые» версии тоже теперь имеют мультимедиа-систему с тачскрином на 12,3 дюйма (прежде был диагональю 10,25 дюйма). Также для модели предусмотрены виртуальная «приборка», проекционный дисплей, панорамная крыша со сдвижной секцией, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль. Geely HaoYue бывает с пяти- или семиместным салоном.

Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Обновленный Geely HaoYue
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Двигатель прежний. В Китае модель доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 184 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Цены в целом остались на прежнем уровне: за HaoYue нового модельного года просят 103 600 – 139 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 162 000 – 1 565 000 рублей по актуальному курсу.

Дореформенный Geely HaoYue
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Дореформенный Geely HaoYue
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Дореформенный Geely HaoYue
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Большой кроссовер Geely поставляют и на экспорт (к слову, на Филиппинах он зовется Okavango), но о планах вывести эту модель на российский рынок компания не сообщала. Зато нам обещан флагманский Xingyue L (для РФ его наверняка переименуют).

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