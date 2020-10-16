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  • В гамме Geely появился трёхрядный кроссовер Okavango, и он нам уже знаком

В гамме Geely появился трёхрядный кроссовер Okavango, и он нам уже знаком

16.10.2020 267 0 0

Под новым именем на экспорт отправили паркетник HaoYue, стартовавший на родине минувшим летом.  Дизайн менять не стали, а вот техника, по предварительной информации, другая – за рубежом модель обрела «мягкогибридную» версию.

 

На китайский рынок трехрядный кроссовер Geely HaoYue («хао-юэ») – самый крупный SUV в гамме марки – вышел в конце июня текущего года. Хитом модель пока не стала (по местным меркам, конечно): с июня по сентябрь она разошлась тиражом в 18 552 экземпляра. К примеру, Chery Tiggo 8 только лишь в минувшем месяце обрел почти 13 000 владельцев. Может быть, поэтому Geely форсировала отправку кросса на экспорт? Ведь раньше между дебютом свежего «китайца» на родине и появлением модели за рубежом обычно проходило немало времени.

Как бы то ни было, первым экспортным рынком для HaoYue станут Филиппины, причем там модель переименовали и почему-то в честь дельты в Африке – Okavango. Кстати, именно Филиппины также стали дебютным зарубежным рынком для паркетника Geely Coolray (в КНР – Binue, «бинью»), вот только младший кросс там появился через год после старта продаж в Китае.

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Пока дистрибьютор Geely распространил лишь несколько тизеров Okavango, но на картинках легко угадывается HaoYue. Судя по всему, дизайн экстерьера менять не стали, разве что не видны выстроившиеся в столбики светодиодные ДХО, но это, скорее всего, особенность «интриги». Длина «китайца» равна 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм. То есть по своим габаритам он близок к Toyota Highlander прежнего поколения. Дорожный просвет HaoYue – 190 мм.

Внутри Geely Okavango тоже наверняка повторил доступный в Китае SUV, хотя не исключено, что филиппинцам предложат только семиместную версию (2+3+2), тогда как на родине базовый кроссовер – пятиместный. Минимальный объем багажника так до сих пор и не назван, зато известно, что со сложенными спинками второго и третьего рядов этот показатель составляет 2360 литров. Для Okavango заявлены трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и шесть подушек безопасности. В арсенале топового HaoYue в Китае еще значатся панорамная крыша, матричные фары, виртуальная «приборка», проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, ионизатор воздуха, системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Geely HaoYue для Китая
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Geely HaoYue для Китая
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Geely HaoYue для Китая
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Geely HaoYue для Китая
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По предварительным данным, на Филиппинах кроссовер будет доступен в виде полноприводного «мягкого» гибрида с бензиновой «турботройкой» 1.5 (разработана Geely вместе с Volvo), отдельным электродвигателем на задней оси, 48-вольтовой системой и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Совокупная отдача – 190 л.с. и 300 Нм. Такая модификация есть и у местного кроссовера Geely Azkarra (обновленный Boyue, он же грядущий Atlas Pro в России). Последний там также можно купить только с турбомотором 1.5 (177 л.с.), «традиционная» Azkarra комплектуется 6АКП, а привод у нее исключительно передний. Не исключено, что и у Okavango будет стандартный вариант.

Geely HaoYue для Китая
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Geely HaoYue для Китая
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В Китае у HaoYue гибридной версии нет – кроссовер оснащен «турбочетверкой» 1.8TD мощностью 184 л.с. (300 Нм), которая работает в паре 7DCT, на родине модель бывает лишь с передним приводом.

Филиппинские дилеры Geely начнут принимать заказы на Okavango с завтрашнего дня, 17 октября. Видимо, тогда же модель раскроют полностью.

В России семиместный кроссовер в ближайшем будущем вряд ли появится. Зато до нас скоро доберется купеобразный паркетник Geely Xingyue («зенью», он же FY11), но под другим именем.

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