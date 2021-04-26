Сменивший имидж и имя Geely Emgrand GS: теперь без турбомотора Volvo

Компакт Geely Emgrand GS стал серийным в 2016-м, в компании его относят к кроссоверам, но это, конечно, хэтчбек, пусть и с «внедорожным» обвесом. В 2018-м модель обновили, а уже в 2019-м ей снова подправили дизайн, тогда же «пятидверка» получила бензиновую 177-сильную «турботройку» 1.5, созданную китайцами совместно с Volvo (шведский бренд принадлежит Geely). В прошлом году Emgrand GS еще раз освежили, хотя тогда доработок было немного – декор и крупный тачскрин мультимедиа-системы. И вот очередная модернизация, самая масштабная: Geely даже решила позиционировать такой хэтч в качестве отдельной модели Emgrand S, причем литера «эс» означает Sexy, Smart и Surprise. К слову, на китайском сайте марки новинка не значится в разделе SUV, стало быть, кроссовером ее не считают. Прежний Emgrand GS остался в строю.

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«Эске» достались иные капот, бамперы, наружные зеркала и фары, выштамповки на боках сделали более рельефными. Еще заменили решетку – она вогнутая, с вертикальными клиньями. Переделана и корма: у Emgrand S новая багажная дверь, фонари вытянулись, вдобавок их объединяет черная плашка, на которой красуется надпись с названием марки. Также уменьшены окошки за задними стойками и добавлены черные же вставки – получился эффект «парящей» крыши. Оптика по умолчанию светодиодная.



Emgrand S короче доступного в Китае кросс-хэтча GS на 10 мм – длина новинки равна 4430 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1833 мм, высота – 1573 мм, расстояние между осями – 2700 мм. Базовой «пятидверке» положены 17-дюймовые колеса, остальным версиям – 18-дюймовые.

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Салон тоже новый, тут другие передняя панель, виртуальная «приборка», селектор коробки и карты дверей, а экран мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с экранчиком и шайбами – ряд кнопок. Дисплей «приборки» и тачскрин мультимедиа-система – диагональю 10,25 дюйма каждый, оба есть уже «в базе». Также в арсенале самого дешевого хэтча значатся: круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида. У топ-версии есть подогрев передних сидений, панорамная крыша, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.



Geely Emgrand S

Двигатель один – и это вовсе не совместная с Volvo «турботройка» 1.5, а прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 мощностью 141 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором – они же положены и Emgrand GS с 1.4T, а «кроссовер» с трехцилиндровым турбомотором имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Привод только передний.



Цена Geely Emgrand S лежит в диапазоне от 84 900 до 108 900 юаней, что эквивалентно примерно 981 000 – 1 259 000 рублей по текущему курсу. Кросс-хэтч Emgrand GS с мотором 1.4 дешевле (72 800 – 96 800 юаней или 841 000 – 1 119 000 рублей), но он и беднее: например, у базового «кроссовера» аналоговые приборы и обычная магнитола. За GS с турбомотором 1.5 просят минимум 100 800 юаней (1 165 000 рублей).

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Российский рынок «пятидверка» Geely недавно покинула, причем у нас предлагалась исходная, то есть самая первая дореформенная модель. В РФ хэтчбек был доступен с «атмосферником» 1.8 (133 л.с.), 6МКП или 6DCT. Спросом модель не пользовалась: в 2020-м в РФ реализовано лишь 118 машин. О «камбэке» информации пока нет.

