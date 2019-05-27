Кросс-хэтч Geely: на родине – обновлённая версия с мотором Volvo, в России – дорестайл

Кросс-хэтч Geely: на родине – обновлённая версия с мотором Volvo, в России – дорестайл

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Китайская марка рассекретила рестайлинговую «пятидверку» Emgrand GS. Модель изменилась внешне и получила новый турбодвигатель. Кроме того, расширен список доступного оборудования.
 

Модель Emgrand GS в Поднебесной продают с 2016-го, там ее позиционируют в качестве кроссовера, хотя это, конечно, хэтчбек, пусть и с «внедорожным» обвесом. Первое обновление «пятидверка» пережила весной 2018-го, минувший год она закончила ростом продаж на 3% — на домашнем рынке было реализовано 155 057 автомобилей. Но в январе-апреле 2019-го спрос упал на 37% до 35 112 единиц. Подстегнуть интерес к «кроссу» призван второй рестайлинг.

Обновленный Geely Emgrand GS, стандартная версия

Обновленный Geely Emgrand GS, стандартная версия

У кросс-хэтча поменяли бамперы и радиаторную решетку, также модель получила обновленную эмблему марки – с черным «щитом» вместо черно-синего. Кстати, с багажной двери логотип убрали, на корме теперь красуется название бренда. Рестайлинговый Geely Emgrand GS предложат в двух версиях – стандартной и «оспортивленной». У первой в переднем бампере имеются серебристые «треугольники», у второй – L-образные элементы. Еще «спортивный» вариант отличается наличием красных тормозных суппортов, плюс для такой машины предусмотрена двухцветная окраска кузова.

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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия
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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия
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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия
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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия
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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия
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Обновленный Geely Emgrand GS, "спортивная" версия

В салоне – новое рулевое колесо и свежая версия мультимедийной системы. В списке оборудования значится «автопилот второго уровня»: так в Geely называют адаптивный круиз-контроль, который сочетается с системами автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения. Также «пятидверка» оснащается системами автоматического переключения света фар, распознавания дорожных знаков.

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Обновленный Geely Emgrand GS
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Обновленный Geely Emgrand GS
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Обновленный Geely Emgrand GS

После рестайлинга Emgrand GS обзавёлся новым мотором – это бензиновая «турботройка» 1.5TD (177 л.с., 255 Нм), разработанная Geely вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Джили). Тем же двигателем оснащаются и другие последние модели китайского бренда (включая рассекреченный на прошлой неделе модернизированный седан Emgrand GL), а также Volvo XC40. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже в продажу поступит GS с 1.5TD и гибридным довеском (MHEV) – то есть со стартер-генератором и 48-вольтовой батареей. Характеристики пока не названы. Отдача гибридного седана Emgrand GL, например, составляет 190 л.с. (300 Нм).

Собственная «турбочетверка» Geely 1.4, по предварительным данным, осталась в строю, но ее довели до новых местных эконорм. Не исключено, что отдача мотора изменилась. Прежний двигатель выдает 133 л.с. и 215 Нм, он комплектуется 6МКП или шестиступенчатой роботизированной коробкой. Об «атмосфернике» 1.8 (133 л.с., 170 Нм) «поднебесные» СМИ молчат – вероятно, этот двигатель отправлен в отставку.

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На китайский рынок посвежевший Emgrand GS выйдет в ближайшее время.

Напомним, кросс-хэтч Geely был анонсирован и для РФ, причем почти сразу после мировой премьеры. Более того, в 2016-м модель даже показали на Московском автосалоне (под именем Emgrand Cross). Ожидалось, что до нас «пятидверка» доберется в 2017-м, однако этого так и не произошло. Впрочем, от планов продавать кросс-хэтч в России в компании все же не отказались. Как сообщили «Колёсам» в местном офисе Geely, в нашей стране модель появится «в скором времени», но это будет дореформенная версия. Выпускать Emgrand GS в Беларуси (там налажено производство седана Emgrand 7, кроссоверов Atlas и Emgrand X7) Geely пока не собирается – к нам машины будут поставлять из Китая.

 

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