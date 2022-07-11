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  • Кроссовер Geely Coolray пережил второй рестайлинг: теперь с новым салоном

Кроссовер Geely Coolray пережил второй рестайлинг: теперь с новым салоном

11.07.2022 1767 0 2

Паркетник также заметно изменился внешне, а еще, по предварительным данным, ему достался новый двигатель. На домашний рынок такой SUV выйдет до конца текущего года.

 

В России компактный кросс Geely Coolray, в основе которого лежит «тележка» BMA (B-segment Modular Architecture), стартовал в 2020-м. А вот на родине марки паркетник представлен с 2018 года, там он носит имя Binyue («бинью»). Летом 2021-го предназначенную для Китая «пятидверку» модернизировали, тогда ей достались иные бамперы, спереди появилась темная Х-образная вставка, поворотники стали анимированными. В начале этого года раскрылся еще раз обновленный компакт, с куда более серьезными доработками: фото «слил» китайский минпром. И вот сама Geely наконец-то распространила фирменные изображения такого SUV.

Geely Binyue Cool
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Geely Binyue Cool
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Следом за соплатформенным седаном Geely Binrui, пережившим рестайлинг минувшей весной, в Поднебесной паркетник обрел «фамилию»: отныне это Binyue Cool (cool – «крутой» с англ.). Кроссу достались новые фары и задние фонари, причем последние выполнены в виде единой плашки. Еще заменили капот, бамперы и багажную дверь, а радиаторная решетка теперь «сплошная» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит оставили. Кроме того, у модели 18-дюймовые диски нового дизайна.

Согласно документам сертификационного органа, длина Geely Binyue Cool равна 4380 мм, что на 50 мм больше, чем у кроссовера после первой модернизации. Остальные габариты прежние: ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, колесная база – 2600 мм.

Geely Binyue Cool
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Geely Binyue Cool
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Geely Binyue Cool
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Интерьер полностью новый, он почти такой же, как у седана Binrui Cool. Внутри – многослойная передняя панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель, карты дверей и джойстик коробки. Новая цифровая «приборка» на 10,25 дюйма теперь визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы (12,3”), хотя это все-таки два отдельных экрана, которые возвышаются над панелью. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок.

Geely Binyue Cool
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Geely Binyue Cool
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Geely Binyue Cool
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Благодаря минпрому КНР, мы знаем, что на родине кроссовер предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» BHE15-EFZ 1.5 мощностью 181 л.с. Считается, что двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено в прошлом году (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). На родственном седане этот мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный Geely Binyue в КНР доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (141 л.с.) собственной разработки компании и «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), созданной с Volvo. Первый мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, более мощный движок комплектуется 7DCT. У модели также есть гибридные версии. Привод же в любом случае только передний.

Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
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Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
2 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
3 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
4 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
5 / 6
Желтый кроссовер — Geely Binyue для КНР после предыдущего рестайлинга, красный — актуальный Geely Coolray для РФ
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Полноценную презентацию Geely Binyue Cool проведут в ближайшее время. О сроках появления такого кроссовера в РФ говорить пока рано, ведь до нас пока даже не добрался SUV после первого рестайлинга.

Между тем на родине у Geely целая россыпь премьер: с 18 июля там стартуют продажи посвежевшего седана Preface, следом подтянутся модернизированный паркетник Icon и новый кроссовер с начинкой Volvo, который пока известен под внутренним индексом FX11.

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