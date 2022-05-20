«Крутой» седан Geely Binrui выходит на рынок: агрессивнее и мощнее

Китайская «четырехдверка» заметно преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, модели достался новый турбомотор.

Седан Binrui в гамме Geely появился в 2018 году, он позиционируется как молодежный. В основе модели лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построен кроссовер Binyue (у нас это Coolray). Первый рестайлинг «четырехдверка» пережила под конец 2020-го, причем тогда она обрела «оспортивленный» вариант F-Type (привет, Ягуар!). И вот еще одна модернизация, только на этот раз перемен гораздо больше. Дизайн такого седана марка раскрыла в марте, теперь же в Китае дан старт продажам. Напомним, преобразившаяся модель носит «фамилию» — отныне это Geely Binrui Cool (cool – «крутой» с англ.).

Geely Binrui Cool 1 / 3 Geely Binrui Cool 2 / 3 Geely Binrui Cool 3 / 3

Итак, «крутой» седан отличился более агрессивными бамперами и рельефным капотом, кроме того, ему достались новые радиаторная решетка, фары и фонари (оптика диодная уже «в базе»), а вместо ромбообразных патрубков выпускной системы теперь овальные. F-версия осталась в строю, ее особенности – оранжевые вставки спереди, сзади и по бокам, черные корпуса зеркал и колеса (у всех исполнений 17-дюймовые диски), яркие тормозные суппорты и внешний декор «под карбон». Вдобавок за доплату для F-седана можно заказать антикрыло (тоже «карбоновое»).



Geely Binrui Cool, F-версия 1 / 3 Geely Binrui Cool, F-версия 2 / 3 Geely Binrui Cool, F-версия 3 / 3

Длина Geely Binrui Cool равна 4710 мм, что на 30 мм больше по сравнению с предшественником. Ширина увеличена на 10 мм до 1795 мм, высота, напротив, стала меньше на 5 мм (теперь 1455 мм). Колесная база – прежние 2670 мм.



Салон полностью перекроили, тут многослойная передняя панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель и карты дверей. Новая цифровая «приборка» на 10,25 дюйма отныне визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы (12,3”), хотя это все-таки два отдельных дисплея (входят «в базу»), которые возвышаются над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок. Ну и еще вместо традиционного рычага коробки установили джойстик. «Фишки» исполнения F – отделка «замшей» и оранжевые ремни безопасности.

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Самый дешевый седан также имеет круиз-контроль, пару фронтальных подушек безопасности, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя. В арсенале топ-версии значатся боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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Под капотом Geely Binrui Cool установлена новая бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 181 л.с. и 290 Нм, мотор пока сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Первую «сотню» седан наберет за 7,1 секунды. Дореформенный Binrui оснащается турбомотором 1.4 мощностью 141 л.с. (235 Нм), ему положены шестиступенчатая «механика» и вариатор.



Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 1 / 6 Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 2 / 6 Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 3 / 6 Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 4 / 6 Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 5 / 6 Дореформенный Geely Binrui (красная машина – версия F-Type) 6 / 6

За «крутой» седан сегодня просят примерно 14 000 – 16 000 долларов. Прежний Geely Binrui с местного потребительского сайта марки уже убрали, но, судя по каталогам китайских медиа, такая модель еще есть у дилеров, она стоит от 12 000 долларов.

