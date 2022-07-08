Кроссовер Geely Icon получил новый салон, ещё грядёт версия с «забралом»

По предварительным данным, первый рестайлинг также принес компактному паркетнику более мощный двигатель. На домашнем рынке посвежевший кросс стартует уже через несколько дней.

На снимках китайского минпрома модернизированный Geely Icon засветился еще в феврале, но только сейчас марка представила такой кроссовер официально. А еще объявлено о том, что у паркетника появилась «фамилия»: теперь он зовется Icon Chocolate. Напомним, кросс длиной 4350 мм в строю с 2020 года, он построен на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), в плане внешности этот SUV заметно отличается от остальных моделей марки. Впрочем, смелый дизайн не сделал Icon хитом: в свой дебютный год компакт разошелся по Китаю тиражом 32 385 экземпляров, а по итогам 2021-го продажи и вовсе сократились вдвое (реализовано 15 540 единиц).

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Несмотря на скромный спрос, после рестайлинга облик мало изменился. По крайней мере, пока: позже Icon получит необычное исполнение, но об этом ниже. Сейчас же кроссу досталась иная радиаторная решетка, на подретушированных бамперах появились прямоугольные выпуклые вставки. Также для модели предусмотрены новые 19-дюймовые колеса. Светотехнику реформы не затронули: Geely Icon по-прежнему имеет двухэтажную головную оптику (сверху расположены диодные полоски ходовых огней, ниже идут вертикальные блоки основных фар), у задних фонарей рисунок в виде знака бесконечности (ну или в виде песочных часов).



Обновленный Geely Icon Chocolate

А вот над салоном поработали гораздо серьезнее. Тут новые передняя панель (перед пассажиром больше нет ручки) и рулевое колесо, другими стали и карты дверей. Кроме того, Icon обрел чуть изломанное табло, состоящее из виртуальной приборки на 10,25 дюйма и тачскрина мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Сенсорную полоску, отвечающую за управление «климатом», убрали: очевидно, настройки теперь «вшиты» в мультимедиа.



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О технике сама Geely пока не рассказала. В документах минпрома для Icon Chocolate была заявлена новая бензиновая «турбочетверка» BHE15-EFZ 1.5 мощностью 181 л.с. Считается, что этот движок от Aurobay, нового совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). Дореформенный паркетник предложен с «турботройкой» JLH-3G15TD 1.5 мощностью 177 л.с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у Icon есть «мягкогибридная» версия. Привод же в любом случае только передний.



Паркетник с новым интерьером поступит в продажу в начале следующей недели, 11 июля. Цены еще не объявлены. Прежний кросс стоит от 15 000 долларов.

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Ну а теперь про тот самый необычный вариант, его патентные изображения выложили в Сеть в феврале же. Главной «фишкой» станет «забрало»: Geely Icon получит буквально прячущиеся фары. Для этого блоки основной оптики из вертикальных сделают горизонтальными, а поверх них разместят подвижную панель (к ней же крепится табличка для номерного знака). То есть панель будет съезжать вниз, когда фары включены. Скорее всего, такой версии тоже присвоят какую-нибудь «фамилию», и она дополнит Icon Chocolate.



В России Geely Icon не представлен, о планах продавать этот кроссовер на нашем рынке компания не сообщала.