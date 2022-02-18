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  • Geely ещё раз доработает Icon: у кроссовера будет необычная «фишка» - прячущиеся фары

Geely ещё раз доработает Icon: у кроссовера будет необычная «фишка» - прячущиеся фары

18.02.2022 89 0 0

Блоки основных фар переделают и закроют подвижной панелью. А вот светодиодные полоски ходовых огней не изменятся и по-прежнему будут выставлены напоказ.

 

Паркетник Geely Icon стартовал в Китае в 2020 году. Кросс длиной 4350 мм построен на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), в плане внешности он заметно отличается от остальных моделей марки. Увы, смелый дизайн не сделал Icon хитом: в свой дебютный год компакт разошелся тиражом 32 385 экземпляров, а по итогам 2021-го продажи и вовсе сократились вдвое (реализовано 15 540 единиц). Неделю назад стало известно о том, что Geely готовит к премьере обновленный кроссовер, его фото внесли в базу местного минпрома. Теперь же выяснилось, что грядет еще одна модернизация, только уже более серьезная: патентные изображения такого SUV опубликовало издание Autohome.

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Главное – Icon получит буквально прячущиеся фары. Для этого блоки основной оптики из вертикальных сделают горизонтальными, а поверх них разместят подвижную панель (к ней же крепится табличка для номерного знака). Очевидно, панель будет съезжать вниз, когда фары включены. При этом диодные полоски дневных ходовых огней так и останутся выставленными напоказ – они расположены сверху, под кромкой капота. Паркетник также получит новые бамперы, но сзади движущегося элемента не будет. Салон пока не засвечен.

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Сроки премьеры Geely Icon с необычной «фишкой» неизвестны. К слову, не исключено, что такой кроссовер объявят особой версией, которая дополнит гамму модели.

Что же касается первого рестайлинга, раскрытого минпромом КНР, то он оказался довольно скромным. Так, паркетнику досталась иная радиаторная решетка, на бамперах появились новые накладки, вдобавок задний бампер лишился прямоугольных «вырезов». Зато Icon обрел новый двигатель – бензиновый турбомотор 1.5 с заводским индексом BHE15-EFZ, который выдает 181 л.с. Количество цилиндров в документах сертификационного органа не указано, но китайские СМИ пишут, что их четыре. Судя по всему, мотор –  от Aurobay, нового совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено минувшим летом (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний).

Красный кроссовер — дореформенный Geely Icon, белый — после мягкого рестайлинга
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Красный кроссовер — дореформенный Geely Icon, белый — после мягкого рестайлинга
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Красный кроссовер — дореформенный Geely Icon, белый — после мягкого рестайлинга
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Красный кроссовер — дореформенный Geely Icon, белый — после мягкого рестайлинга
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Красный кроссовер — дореформенный Geely Icon, белый — после мягкого рестайлинга
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Дореформенный паркетник предложен с «турботройкой» JLH-3G15TD 1.5 мощностью 177 л.с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у Icon есть «мягкогибридная» версия. Привод же в любом случае только передний.

Кроссовер после «мягкого» рестайлинга должен дебютировать в ближайшее время. За дореформенный Geely Icon сегодня просят минимум 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 193 000 рублей по актуальному курсу.

В России Icon не представлен, о планах вывести модель на наш рынок компания не сообщала. Ближайшей премьерой Geely в РФ станет другой кросс –  флагманский Monjaro (на родине это Xingyue L).

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