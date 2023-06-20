Теперь официально: «бизнес-пикап» Changan Hunter Plus скоро стартует в России

О том, что в России появится рамный пикап Changan, Kolesa.ru сообщил на прошлой неделе. А теперь местное подразделение компании официально объявило название модели: у нас новинку будут продавать как Hunter Plus. Отметим, Changan давно использует имя Хантер на экспортных рынках, но «фамилии» у грузовичка прежде не было: не исключено, что она понадобилась, дабы не конфликтовать с УАЗом.

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В родном Китае эта модель стартовала в конце прошлого года, там пикап зовется Lantuo, он же Lantop. Автомобиль представляет собой более роскошную версию Kaicene F70 от Changan же (Kaicene – суббренд компании; F70 в строю с 2019-го), последний в свою очередь сделан вместе с концерном PSA (в Stellantis французский автогигант слился с итало-американским FCA в 2021-м). К слову, у «китайцев» есть брат от Peugeot – Landtrek. В Поднебесной Changan Lantuo/Lantop позиционируют в качестве модели для аудитории, предпочитающей активный образ жизни, а вот российский офис марки решил продвигать Hunter Plus как «бизнес-пикап».



У модели полноценная двухрядная кабина и неразрезной задний мост с пружинной подвеской. На домашнем рынке грузовичок представлен в двух модификациях – стандартной и растянутой. Длина первой – 5350 мм, расстояние между осями – 3180 мм; показатели длиннобазного варианта – 5600 и 3430 мм соответственно. В релизе российского офиса Changan говорится о короткой версии (размеры грузовой площадки: 1600/1595/500 мм), хотя на сайте одного из местных дилеров марки «висит» растянутый пикап (длина платформы – 1850 мм). Паспортный дорожный просвет нашего Hunter Plus – 225 мм, угол въезда – 28 градусов, съезда – 26 градусов.



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В России пикап предложат с бензиновым турбомотором 2.0, восьмиступенчатым автоматом от ZF и подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой BorgWarner. В Китае этот двигатель выдает 233 л.с. и 390 Нм. Там также можно купить модель с двухлитровым турбодизелем Great Wall (163 л.с., 400 Нм) и шестиступенчатой механикой, но у нас этой пары не будет.



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Российскому Changan Hunter Plus обещаны «кожаный» салон, электрорегулировки кресел, климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и «набор электронных ассистентов». Точный состав комплектаций раскроют позже, как и цены. Продажи стартуют до конца июня.



Между тем вместе с пикапом Changan везет в Россию еще и некий новый кроссовер: ожидается, что это будет CS75 Plus, то есть модель второго поколения.