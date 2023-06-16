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  • Changan анонсировал очередные новинки для России: родственный Peugeot пикап и ещё один SUV

Changan анонсировал очередные новинки для России: родственный Peugeot пикап и ещё один SUV

16.06.2023 188 0 0

С грузовичком все более-менее понятно, ведь его уже засветил один из дилеров марки. Что же касается кросса, то его имя еще не объявлено, но догадка есть.

В этом году компания Changan вывела на российский рынок уже шесть новинок: это купеобразный паркетник CS85, кроссоверы CS95 и Uni-T, лифтбек Uni-V, седаны Alsvin и Eado Plus. Но останавливаться на достигнутом марка не собирается – анонсированы еще две премьеры. Силуэты грядущих моделей – пикапа и еще одного SUV –  красуются на местном потребительском сайте Changan с традиционным обещанием «Скоро». Названия пока не раскрыты, однако основные вводные все же есть. Начнем с грузовичка.

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Недавно пикап появился в каталоге одного из официальных дилеров Changan. Так вот, если верить продавцу, то к нам везут модель, которая в Китае стартовала лишь в конце прошлого года. На родине этот автомобиль зовется Lantuo (еще известен как Lantop), он представляет собой более роскошную версию Kaicene F70 от Changan же (Kaicene – суббренд компании; F70 в строю с 2019-го). А последний, в свою очередь, сделан вместе с концерном PSA (в Stellantis французский автогигант сольется с итало-американским FCA в 2021-м). Ну и напомним, что у «китайцев» есть брат от Peugeot – Landtrek.

Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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Судя по всему, как и на других экспортных рынках, у нас пикап Changan будут продавать под именем Hunter, при этом, согласно сайту дилера, российской версии вдобавок присвоили приставку Plus (возможно, чтобы не конфликтовать с УАЗом).

Changan Lantuo, он же Lantop

У модели рамное шасси с двухрычажкой спереди и неразрезным задним мостом. В Китае пикап предложен в двух модификациях – короткой и растянутой. Длина первого варианта равна 5350 мм, расстояние между осями – 3180 мм; показатели длиннобазной версии – 5600 и 3430 мм соответственно. Размеры грузовой платформы стандартного пикапа: 1600/1595/500 мм, у растянутого длина платформы составляет 1850 мм. Предполагается, что в РФ будут продавать удлиненный вариант.

Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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Changan Lantuo, он же Lantop
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На сайте дилера для Changan Hunter Plus заявлены бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 233 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. В Поднебесной для модели еще предусмотрен двухлитровый турбодизель от Great Wall (163 л.с.), который сочетается с шестиступенчатой механикой.

Дилер сейчас просит за пикап минимум 3 360 000 рублей, но лучше дождаться пресс-релиза от самого Changan.

Что же касается грядущего кроссовера, то нам уже давно обещан CS75 Plus – то есть модель второго поколения. Не исключено, что на российском сайте марки «висит» именно этот SUV. В Китае «второй» CS75 дебютировал в 2019 году, с тех пор он пережил несколько рестайлингов (последний – весной 2023-го), причем предыдущие кроссы там до сих пор в строю.

Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Темно-серый кроссовер — Changan CS75 Plus 2022 модельного года, светлая машина — CS75 Plus 2023 модельного года
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Длина Плюса (в зависимости от версии) – 4690, 4700 или 4710 мм, колесная база – 2710 мм. Китайцам CS75 Plus доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (178 или 188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.), коробки – 6АКП или 8АКП, на домашнем рынке у модели только передний привод. Также там представлен гибридный SUV, но к нам эту версию вряд ли привезут.

О старте продаж в России пикапа и нового кроссовера Changan должны объявить в ближайшее время.

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