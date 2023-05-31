Седан Changan Eado Plus на замену Kia Cerato: цены и комплектации в России

В России уже продавали седан Changan Eado, но модель первого поколения у нас провалилась: с 2014 по 2016 гг. было реализовано примерно 200 единиц. А вот у «четырехдверки» второй генерации, официально представленной местным офисом сегодня, шансов гораздо больше – особенно на опустевшем рынке.

Напомним, в Китае «второй» Eado стартовал в 2018 году, и уже в 2019-м он обновился, попутно получив приставку Plus. С тех пор седан на родине еще несколько раз модернизировали (последнее обновление было в прошлом году), однако в РФ, как и в остальные зарубежные страны, Changan поставляет машины после основного рестайлинга почти четырехлетней давности. Причем у нас представлен Плюс с дизайном «под спорт» — у такой версии решетка в сетку (в Поднебесной и на некоторых других рынках еще есть вариант с горизонтальными полосками).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

По размеру колесной базы (2700 мм) Changan Eado Plus совпадает с Kia Cerato, при этом по остальным габаритам «китаец» превосходит «корейца»: длина нашей версии – 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм (размеры Cerato: 4640/1800/1450 мм). Объем багажника Плюса – 500 литров (у Cerato – 502 литра).



Российская версия оснащается безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.4, которая выдает 155 л.с. и 225 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. В Китае турбомотор мощнее (160 л.с. и 260 Нм), кроме того, на домашнем рынке модель также доступна с «атмосферником» 1.6 (128 л.с. и 161 Нм) в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Российским клиентам Changan Eado Plus предложен в двух комплектациях – LX и DLX. В арсенале первой значатся: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, регулировка руля по вылету и высоте, датчик света, люк в крыше, фронтальные и боковые подушки безопасности, климат-контроль, мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, система бесконтактного открывания багажника (достаточно подойти к машине сзади с ключом в кармане). Вторая комплектация – это еще 17-дюймовые диски, штатный видеорегистратор, вентиляция передних сидений, панорамная крыша, виртуальная приборка на 10 дюймов, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и функция удаленного запуска двигателя.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Дилеры уже принимают заказы. Рекомендованная цена Changan Eado Plus LX – 2 209 900 рублей, версии DLX – 2 279 900 рублей. Для сравнения, седан BAIC U5 Plus с «атмосферником» 1.5 (113 л.с.) стоит от 1 699 900 рублей, Kaiyi E5 с турбомотором 1.5 (147 л.с.) обойдется минимум в 1 959 000 рублей, Omoda S5 с той же «турбочетверкой» стоит от 2 269 900 рублей (у Омоды еще есть 113-сильный атмосферный мотор 1.5 – от 2 159 900 рублей).



Между тем ранее компания Changan вывела на российский рынок другую «четырехдверку» — Alsvin, это одноклассник наших почивших Kia Rio и Hyundai Solaris.

