Более доступный конкурент Hyundai Elantra от Changan: очередной рестайлинг

«Четырехдверке» Eado Plus подправили внешность, в салоне тоже есть обновки. Техника же, по предварительной информации, прежняя.

Седан Changan Eado первой генерации стартовал на домашнем рынке в 2012 году. Кстати, эту «четырехдверку» пытались продавать и в России, но у нас она провалилась. В Китае же в 2018-м модель перешла во второе поколение, а уже в следующем году она пережила рестайлинг, получив к имени приставку Plus. Напомним, у Плюса оказалось столько изменений, что компания даже решила позиционировать его в качестве «третьего» седана, но это все же модернизация, пусть и глубокая. И вот очередное обновление, хотя и не столь масштабное.

Красный седан – Changan Eado Plus S нового 2022 модельного года, серебристый – стандартный Eado Plus-2022 (базовая модель предыдущего модельного года выглядит так же) 1 / 3 Красный седан – Changan Eado Plus S нового 2022 модельного года, серебристый – стандартный Eado Plus-2022 (базовая модель предыдущего модельного года выглядит так же) 2 / 3 Красный седан – Changan Eado Plus S нового 2022 модельного года, серебристый – стандартный Eado Plus-2022 (базовая модель предыдущего модельного года выглядит так же) 3 / 3

Вообще, судя по фирменным картинкам, внешность подретуширована только у «оспортивленной» версии Eado Plus S. Такой «четырехдверке» достался чуть более агрессивный передний бампер с горизонтальными «жабрами» и дополнительными красными декоративными полосками, а на радиаторной решетке теперь «штрихи» вместо сетки. Кроме того, задние фонари отныне соединены между собой светящейся линией, тогда как базовый седан сохранил «глухую» черную плашку.



Китайские профильные медиа пишут, что габариты прежние: длина равна 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим размерам Changan Eado Plus сопоставим с местной Hyundai Elantra и седаном Geely Emgrand L (пришел на смену модели с индексом GL).



Обновленный Changan Eado Plus S 1 / 5 Обновленный Changan Eado Plus S 2 / 5 Обновленный Changan Eado Plus S 3 / 5 Обновленный Changan Eado Plus S 4 / 5 Обновленный Changan Eado Plus S 5 / 5

В салоне «эски» – новые рулевое колесо и селектор коробки, причем последний передвинули ближе к водителю. Другими также стали центральные дефлекторы обдува, подстаканники теперь в левой части тоннеля, а не у подлокотника, вдобавок блок управления «климатом» лишился шайбы. Табло, состоящее из виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедиа-системы, оставили. Отметим, пока точно неизвестно, изменился ли аналогичным образом интерьер базового седана. В списке оборудования топ-версии все так же значатся адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



Интерьер обновленного Changan Eado Plus S. Фото: Autohome

По предварительным данным, моторную гамму реформы не затронули: Eado Plus доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.4 мощностью 128 и 160 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Дореформенный Changan Eado Plus S 1 / 4 Дореформенный Changan Eado Plus S 2 / 4 Дореформенный Changan Eado Plus S 3 / 4 Дореформенный Changan Eado Plus S 4 / 4

Обновленный Changan Eado Plus поступит в продажу в ближайшее время. Местные СМИ полагают, что сильно седан не подорожает. За дореформенную «четырехдверку» просят примерно 10 800 – 15 300 долларов. Для сравнения, Geely Emgrand L стоит от 14 000 долларов, а Hyundai Elantra в Китае обойдется минимум в 14 800 долларов.

