Другая новая Hyundai Elantra: спортивнее снаружи и богаче внутри, но достанется не всем

Корейская марка показала «четырехдверку» новой генерации, предназначенную для Китая. Такая модель отличается от глобальной и снаружи, и внутри, ей положены два бензиновых мотора на выбор.

Мировая премьера Hyundai Elantra нового, седьмого по счету, поколения состоялась весной этого года. На данный момент модель доступна только в родной Корее, где она носит имя Avante. Впрочем, совсем скоро свежая «четырехдверка» начнет появляться и на других рынках, в том числе, и в Китае – там публичная презентация новинки запланирована на 26 сентября, ее проведут в рамках Пекинского автосалона. Причем «поднебесная» версия, судя по фирменным картинкам от местного СП Beijing Hyundai, распространенным в преддверии дебюта, имеет свои особенности. Кстати, в КНР модель отныне зовется просто Elantra, тогда как полное имя предыдущего седана – Elantra Lingdong.

Новая hyundai Elantra для Китая 1 / 3 Новая hyundai Elantra для Китая 2 / 3 Новая hyundai Elantra для Китая 3 / 3

Судя по всему, на фото мы видим топовую версию, в экстерьере сочетаются элементы дизайна стандартной глобальной «четырехдверки» и ее «заряженной» модификации N Line: китайская Элантра получила радиаторную решетку с таким же рисунком, как у «спортивного» варианта, в стиле последнего сделали и задний бампер, плюс у предназначенного для КНР седана тоже есть спойлер на крышке багажника и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выхлопной системы. Еще заменили светодиодную начинку в фарах, кроме того, китайцы смогут приобрести седан с двухцветной окраской (передние стойки и крыша могут быть выполнены в черном).



Новая hyundai Elantra для Китая 1 / 6 Новая hyundai Elantra для Китая 2 / 6 Новая hyundai Elantra для Китая 3 / 6 Новая hyundai Elantra для Китая 4 / 6 Новая hyundai Elantra для Китая 5 / 6 Новая hyundai Elantra для Китая 6 / 6

Габариты «поднебесной» новой Elantra официально пока не объявлены, но мы их знаем, благодаря «сливу» местного минпрома: длина равна 4680 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1415 мм, расстояние между осями – 2720 мм. Таким образом, предназначенная для Китая модель на 30 мм длиннее корейского седана Hyundai Avante, но если сравнивать с версией для других стран, то прибавка составила всего 5 мм (в брошюре, размещенной на глобальном пресс-сайте марки, указана длина 4675 мм – как и у Elantra/Avante N Line). Колесная база у «мирового» и корейского вариантов – те же 2720 мм, а вот по остальным параметрам они чуть крупнее (ширина – 1825 мм, высота – 1430/1425 мм).



Внутри тоже есть отличия. Главное – в Китае новому седану положен сенсорный блок «климата», на эту панель вынесено управление и некоторыми другими функциями, хотя и у глобальной Элантры, и у Avante шайбы и физические кнопки. Вдобавок «поднебесному» седану досталось «усеченное» рулевое колесо (такого нет даже у N Line). Объединенная с тачскрином мультимедийной системы виртуальная «приборка» (каждый экран диагональю 10,25 дюйма) имеется и у «мировой» модели, но при этом у китайской версии слева от расположенного перед водителем дисплея – матовый черный пластик, тогда как у глобальной Элантры и Avante там глянцевая вставка с декором в виде «кругляша», а у N Line – кнопка выбора движения.

Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 1 / 6 Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 2 / 6 Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 3 / 6 Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 4 / 6 Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 5 / 6 Hyundai Avante и Avante N Line для Кореи (глобальные стандартная и спортивная версии выглядят так же) 6 / 6

По предварительным данным, на первом этапе китайцам седан предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор – с «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» 1.4 мощностью 115 и 140 л.с. соответственно. О коробках информации пока нет. Базовый двигатель, судя по всему, перешел с прежней Elantra Lingdong без изменений, по крайней мере, объем и мощность совпадают. Турбомотор 1.4 также положен предыдущей модели, но он выдает 130 л.с. Первый движок сочетается с 6МКП или вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже новая китайская Элантра, вероятно, обзаведется еще и гибридной версией (у Avante в Корее и у модели, предназначенной для США, такая тоже имеется).



В Россию седан Hyundai нового поколения тоже привезут, в плане дизайна наша модель, скорее всего, повторит глобальную Elantra, о технике варианта для РФ данных пока нет.