Рестайлинговый кроссовер Changan CS75 Plus опять нескромно объявлен новым поколением

Кроссовер Changan CS75 выпускают с 2014 года, во второе поколение он перешел в 2019-м, получив к имени приставку Plus (Kolesa.ru испытал такой кросс), ведь прежняя модель осталась в строю (ее потом неоднократно модернизировали). В начале прошлого года на домашний рынок вышел рестайлинговый Плюс, при этом сама компания решила позиционировать его в качестве новой генерации – речь именно о паркетнике с «фамилией». И вот Changan еще раз проделал подобный фокус: стартовавший сегодня в Китае посвежевший SUV официально объявлен CS75 Plus третьего поколения.
Плюсу досталась новая безрамочная радиаторная решетка, как у моделей семейства Uni. Причем решетка теперь одна, тогда как у дореформенного CS75 Plus была два варианта дизайна. Еще подретушировали бамперы, кроме того, все версии модели теперь имеют 19-дюймовые колеса (для дореформенного Плюса также предусмотрены 18-дюймовые). После рестайлинга длина кроссовера выросла на 10 мм до 4710 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2710 мм.
Интерьера реформы и вовсе не коснулись, разве что поменяли цвета материалов отделки. «В базе» имеются табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, каждый экран диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, камеры, круиз-контроль, штатный видеорегистратор, панорамный люк. В арсенале топового кросса значатся проекционный дисплей, система распознавания лиц и мониторинга состояния водителя, подогрев сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.
Обновленный Changan CS75 Plus предложен покупателям с прежней техникой: это бензиновые «турбочетверки» 1.5 и 2.0 мощностью 188 и 233 л.с. соответственно, оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, привод в Китае только передний. Позже в продажу поступит гибрид с установкой iDD на основе турбомотора 1.5 (кстати, гибридный кросс с обновленным дизайном показали даже раньше «традиционной» модели).
За чисто бензиновый рестайлинговый CS75 Plus просят 18 000 – 21 600 долларов, цена гибрида еще не названа. Дореформенный кроссовер с продаж пока не снимают, причем базовая комплектация стоит столько же, сколько начальный вариант обновленного Плюса.
В России сегодня представлен модернизированный «первый» CS75 – без «фамилии». У нас кроссовер можно купить с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, привод – передний или полный, цена – от 2 469 900 рублей (без учета акций). По неофициальным данным, Changan все же собирается вывести на российский рынок CS75 Plus, но, вероятно, это будет паркетник после предыдущего рестайлинга.
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