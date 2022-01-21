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  • Рестайлинговый Changan CS75 Plus объявлен новым поколением: SUV отличился не только дизайном

Рестайлинговый Changan CS75 Plus объявлен новым поколением: SUV отличился не только дизайном

21.01.2022 1840 2 2

Еще модернизированы двигатели, вдобавок все версии паркетника теперь имеют восьмиступенчатый «автомат». Как и прежде, модель предложена с двумя решетками на выбор.

 

Кроссовер Changan CS75 перешел в новое, второе по счету, поколение в 2019 году, получив к имени приставку Plus, ведь предшественник, как это часто бывает в Китае, остался в строю («первый» SUV выпускают с 2014-го, его неоднократно модернизировали). И вот Плюс пережил рестайлинг, причем, что любопытно, сам Changan считает такой паркетник новой генерацией – тоже второй, но уже применительно именно к CS75 Plus. Дизайн раскрыли под конец прошлого года, теперь же на родине марки объявлены предварительные цены и открыт прием заказов. Местные СМИ уточняют, что «живые» продажи стартуют в феврале.

Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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У Плюса новая оптика: фары вместо тонкой LED-полоски теперь объединяет широкая светящаяся же плашка, диодная полоска появилась и между фонарями. Также кроссовер обрел иные бамперы и радиаторную решетку, при этом, как и у предшественника, у решетки два варианта дизайна – с «чешуйками» или V-образным рисунком. За доплату можно заказать золотистые молдинги. Длина отныне едина для всех версий – 4700 мм (дореформенный базовый CS75 Plus на 10 мм короче). Ширина, высота и колесная база не изменились – 1865, 1710 и 2710 мм соответственно.

Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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В салоне – новые передняя панель, рулевое колесо и селектор коробки, центральный тоннель сделали двухэтажным. CS75 Plus сохранил табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы, но оно в новом корпусе без козырька. Другими также стали материалы отделки. Список оборудования пополнил проекционный дисплей. Еще для модели предусмотрены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система автоторможения, панорамный люк в крыше, автопарковщик.

Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Новый Changan CS75 Plus
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Паркетник все так же предложен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, однако они модернизированы. По данным местных профильных медиа, младший турбомотор 1.5 теперь носит индекс JL473ZQ7 (у дореформенного кросса мотор JL476ZQCF), он выдает 188 л.с. и 300 Нм (было 178 л.с. и 265 Нм). Отдача двигателя JL486ZQ5 2.0T – 233 л.с. и 390 Нм (у прежнего двухлитрового JL486ZQ4 мощность та же, но крутящий момент – 360 Нм). Все версии «второго» Плюса имеют восьмиступенчатый «автомат» Aisin, тогда как предыдущий кросс с 1.5T комплектуется 6АКП. Привод по-прежнему только передний.

Новый Changan CS75 Plus

За новый Changan CS75 Plus с полуторалитровым мотором просят 127 900 – 138 900 юаней (около 1 541 000 – 1 674 000 рублей по актуальному курсу), кроссовер с 2.0T стоит 139 900 – 154 900 юаней (1 686 000 – 1 867 000 рублей). Цены, напомним, предварительные, то есть в реальности паркетник может оказаться чуть дешевле. Предыдущий CS75 Plus обойдется в 117 900 – 154 900 юаней (1 421 000 – 1 867 000 рублей).

Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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Предыдущий Changan CS75 Plus для Китая и актуальный CS75 для России
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В России продают рестайлинговый «первый» CS75, у нас кроссовер представлен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. Цена сегодня по прайсу – от 1 839 900 рублей. О планах привезти к нам модель второй генерации местный офис Changan официально не заявлял. Ближайшей премьерой марки на российском рынке станет другой кроссовер – Uni-K.

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2 комментария
21.01.2022 20:16
RFR 17

У нас за такие цены нонче только Соляриса можно взять...Чтоб им лопнуть - нашим властям и барыгам (в принципе это одно и то же)...

21.01.2022 22:33
altersin

ничоси ты богатый, лям-семьсот на Солярис есть

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