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Кроссовер Changan CS75 предыдущего поколения пережил рестайлинг и обрёл новый мотор

01.10.2021 215 0 0

Китайскому SUV переделали переднюю часть, а в салоне теперь другая отделка. Но главная обновка – под капотом. На домашний рынок такой кросс выйдет в ближайшее время.

 

Паркетник Changan CS75 перешел во второе поколение в 2019-м, получив к имени приставку Plus, однако предшественник до сих пор в строю. Напомним, «первый» кросс выпускают с 2014-го, серьезный рестайлинг он пережил три года назад, и именно такой SUV сегодня продают в России. На родине же «просто» CS75 с тех пор успел еще несколько раз обновиться, и вот очередная модернизация: публичная премьера кроссовера 2022 модельного года состоялась в Тяньцзине. К слову, полное имя посвежевшего кросса звучит как CS75 Blue Whale Edition.

Обновленный Changan CS75 для Китая
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Обновленный Changan CS75 для Китая
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Обновленный Changan CS75 для Китая
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Обновленный Changan CS75 для Китая
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Обновленный Changan CS75 для Китая
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Итак, прежний «семьдесят пятый» обрел новую радиаторную решетку – она стала больше. Кроме того, заменили передний бампер, противотуманки перенесли выше. Ну а красные декоративные вставки у версии для Китая были и раньше. Как и прежде, модель будет доступна с 17-, 18- или 19-дюймовыми колесами. Местные профильные медиа пишут, что габариты не изменились: длина предназначенной для Поднебесной модели равна 4650 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2700 мм (кроссовер второго поколения чуть крупнее).

Это салон дореформенного Changan CS75 для КНР, ведь отдельных фирменных фото интерьера рестайлингового кросса компания не распространила. Впрочем, обновленный SUV внутри отличился лишь двухцветной обивкой

В салоне – черная «кожа» с бордовыми вставками, при этом все так же можно будет выбрать чисто черную отделку. Других обновок внутри нет, о пополнении списка оборудования тоже не сообщается. Актуальному CS75 в Китае положены виртуальная «приборка», климат-контроль, круиз-контроль и панорамный люк.

По информации «поднебесных» СМИ, рестайлинговый кроссовер оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 180 л.с. и 300 Нм. Дореформенный Changan CS75 тоже доступен с полуторалитровым турбомотором, но его мощность составляет 178 л.с., а максимальный крутящий момент – 265 Нм. Коробки прежние – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая DCT. Полного привода у модели на родине нет, только передний.

Белая машина — дореформенный Changan CS75 для Китая, серая — актуальный кроссовер для России
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Белая машина — дореформенный Changan CS75 для Китая, серая — актуальный кроссовер для России
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Белая машина — дореформенный Changan CS75 для Китая, серая — актуальный кроссовер для России
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Белая машина — дореформенный Changan CS75 для Китая, серая — актуальный кроссовер для России
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Белая машина — дореформенный Changan CS75 для Китая, серая — актуальный кроссовер для России
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В Китае продажи обновленного Changan CS75 стартуют в октябре, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый кросс первого поколения там стоит от 103 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 168 000 рублей по текущему курсу.

Между тем CS75 Plus, то есть паркетник второй генерации, тоже уже обновился. В России же «первый» кроссовер образца 2018 года сегодня доступен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. О планах привезти к нам модель нового поколения местный офис Changan официально пока не заявлял.

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