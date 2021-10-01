Кроссовер Changan CS75 предыдущего поколения пережил рестайлинг и обрёл новый мотор

Паркетник Changan CS75 перешел во второе поколение в 2019-м, получив к имени приставку Plus, однако предшественник до сих пор в строю. Напомним, «первый» кросс выпускают с 2014-го, серьезный рестайлинг он пережил три года назад, и именно такой SUV сегодня продают в России. На родине же «просто» CS75 с тех пор успел еще несколько раз обновиться, и вот очередная модернизация: публичная премьера кроссовера 2022 модельного года состоялась в Тяньцзине. К слову, полное имя посвежевшего кросса звучит как CS75 Blue Whale Edition.
Итак, прежний «семьдесят пятый» обрел новую радиаторную решетку – она стала больше. Кроме того, заменили передний бампер, противотуманки перенесли выше. Ну а красные декоративные вставки у версии для Китая были и раньше. Как и прежде, модель будет доступна с 17-, 18- или 19-дюймовыми колесами. Местные профильные медиа пишут, что габариты не изменились: длина предназначенной для Поднебесной модели равна 4650 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2700 мм (кроссовер второго поколения чуть крупнее).
В салоне – черная «кожа» с бордовыми вставками, при этом все так же можно будет выбрать чисто черную отделку. Других обновок внутри нет, о пополнении списка оборудования тоже не сообщается. Актуальному CS75 в Китае положены виртуальная «приборка», климат-контроль, круиз-контроль и панорамный люк.
По информации «поднебесных» СМИ, рестайлинговый кроссовер оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 180 л.с. и 300 Нм. Дореформенный Changan CS75 тоже доступен с полуторалитровым турбомотором, но его мощность составляет 178 л.с., а максимальный крутящий момент – 265 Нм. Коробки прежние – шестиступенчатая «механика» или семиступенчатая DCT. Полного привода у модели на родине нет, только передний.
В Китае продажи обновленного Changan CS75 стартуют в октябре, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый кросс первого поколения там стоит от 103 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 168 000 рублей по текущему курсу.
Между тем CS75 Plus, то есть паркетник второй генерации, тоже уже обновился. В России же «первый» кроссовер образца 2018 года сегодня доступен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. О планах привезти к нам модель нового поколения местный офис Changan официально пока не заявлял.
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