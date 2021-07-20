«Второй» Changan CS75 подтянулся к новым SUV марки после рестайлинга

Китайскому паркетнику подправили дизайн экстерьера, в салоне же почти без изменений. Предполагается, что технику тоже не тронули. На родине такой кросс стартует до конца текущего года.

Кроссовер Changan CS75 второго поколения дебютировал в 2019-м, такой SUV получил к имени приставку Plus, ведь предшественник, как это часто бывает в Поднебесной, остался в строю («первый» паркетник выпускают с 2014-го, в 2018-м он пережил рестайлинг). Результат всего семейства на домашнем рынке по итогам прошлого года – почти 267 000 экземпляров, что на 38% больше, чем годом ранее. В 2021-м продажи тоже растут: с января по июнь реализовано 174 059 единиц (+59%). Тем не менее, Changan решил освежить CS75 Plus. Сама марка пока распространила лишь несколько изображений модернизированного паркетника, полноценную премьеру местные СМИ ждут в конце августа – начале сентября.

Обновленный Changan CS75 Plus 1 / 3 Обновленный Changan CS75 Plus 2 / 3 Обновленный Changan CS75 Plus 3 / 3

Напомним, у актуального Плюса две версии – стандартная, с горизонтальными плашками на решетке, и «оспортивленная», с красным декором снаружи (она же на заглавном фото). Судя по картинкам, перед нами именно «спорт». Такому кроссоверу досталась радиаторная решетка в новом фирменном стиле марки – с «чешуйками», как у только-только сменившего поколение CS55 (и он тоже теперь Plus), и паркетников серии Uni. Кроме того, подретушировали передний бампер – в нем появились «игреки». Корму еще не показали.



Обновленный Changan CS75 Plus 1 / 2 Обновленный Changan CS75 Plus 2 / 2

Салон прежний, разве что сенсорный блок управления климатом лишился серебристой окантовки. О новом оборудовании тоже пока не слышно. Нынешнему топовому CS75 Plus положены светодиодная оптика, объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, автопарковщик.



Дореформенный Changan CS75 Plus, версия под спорт 1 / 4 Дореформенный Changan CS75 Plus, версия под спорт 2 / 4 Дореформенный Changan CS75 Plus, версия под спорт 3 / 4 Дореформенный Changan CS75 Plus, версия под спорт 4 / 4

Китайцы считают, что двигатели реформы не затронули. Актуальный CS75 Plus доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 178 и 232 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй работает в паре с 8АКП (оба «автомата» от Aisin). Полного привода у Плюса на родине нет, только передний.



Дореформенный кроссовер CS75 Plus в Китае сегодня стоит от 106 900 до 154 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 226 000 – 1776 000 рублей по текущему курсу. За паркетник первой генерации (он предложен с турбомотором 1.5, 6МКП или 7DCT) там просят 103 900 – 121 900 юаней (1 191 000 – 1 398 000 рублей).

Changan CS75 первого поколения после рестайлинга. Такой кроссовер сегодня продают в России 1 / 3 Changan CS75 первого поколения после рестайлинга. Такой кроссовер сегодня продают в России 2 / 3 Changan CS75 первого поколения после рестайлинга. Такой кроссовер сегодня продают в России 3 / 3

В России сегодня продают рестайлинговый «первый» Changan CS75, у нас кроссовер представлен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. Цена – от 1 709 900 рублей (без учета спецпредложений). О планах привезти к нам модель второй генерации местный офис Changan официально не заявлял, зато в этом году до нас должны добраться Uni-K и обновленные CS55 и CS35 Plus.

