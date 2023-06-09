Новинки ×
  • Changan рассказал о комплектациях российской версии кроссовера Uni-T. Цены известны

Changan рассказал о комплектациях российской версии кроссовера Uni-T. Цены известны

09.06.2023 27 0 0

Рекомендованная розничная стоимость паркетника китайской марки на местном рынке стартует с отметки 2 719 900 рублей.

Российский офис Changan принял решение официально вывести кроссовер Uni-T на авторынок РФ минувшей весной. Стоит отметить, что до этого паркетник уже можно было купить в стране, но те машины поставлялись по схеме параллельного импорта. Ранее в компании подробнее рассказали о версии SUV, подготовленной для местного рынка, а теперь стало известно наполнение комплектаций и объявлены цены.

На фото: кроссовер Changan UNI-T

Changan Uni-T стал первенцем линейки Uni, на домашнем рынке модель появилась ещё в 2020-м. Напомним, в семейство ещё входят лифтбек Uni-V и кроссовер Uni-K (кстати, они уже присутствуют в РФ). Стоит отметить, что в Китае модель пережила рестайлинг в феврале текущего года, однако на российский рынок компания решила привезти дореформенные кроссоверы.

Длина паркетника составляет 4515 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1565 мм, а расстояние между осями – 2710 мм (по габаритам он сопоставим с Chery Tiggo 7 Pro). Среди особенностей внешности Changan Uni-T числятся выдвижные ручки дверей, двухэтажная головная оптика (на верхнем «этаже» находятся дневные ходовые огни), а также безрамочная решётка радиатора и раздвоенный спойлер, визуально являющийся продолжением крыши.

В салоне находится изогнутое табло, объединяющее в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (диагональ каждого дисплея равна 10,3 дюйма), ещё автомобиль получил «спортивные» кресла и джойстик для переключения передач вместо стандартного рычага.

В РФ Changan Uni-T предложат в двух исполнениях. Стартовым является Luxe, его оснащение включает в себя 19-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, обивку из экокожи, систему ESP, камеру заднего вида, люк, задний парктроник, круиз-контроль, датчик света, функцию бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Такой паркетник можно купить за 2 719 900 рублей (цена указана без учёта скидок).

На фото: салон кроссовер Changan UNI-T

Вторая комплектация – Tech – «плюсом» получила складывающиеся наружные зеркала, встроенный видеорегистратор, сервопривод багажной двери, дополнительные занавески безопасности (то есть у такого SUV шесть подушек безопасности), адаптивный круиз-контроль, датчик дождя, электропривод передних кресел, панорамную крышу, систему камер кругового обзора, передний парктроник и функцию автоматической парковки. Такой Changan Uni-T предлагается с иными элементами декора экстерьера, 20-дюймовыми колёсными дисками, а также комплексом электронных помощников, который включает в себя систему контроля рядности движения и ряд предиктивных систем активной безопасности. Рекомендованная розничная цена топовой версии – 2 819 900 рублей.

Российская версия Changan Uni-T оснащается безальтернативной бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» с отдачей в 167 л.с. (максимальный крутящий момент – 280 Нм); этот двигатель в Китае выдаёт 188 л.с. (300 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кроссоверу положен только передний привод.

Между тем в конце прошлого месяца стали известны цены и комплектации седана Changan Eado Plus. «Четырёхдверка» получила под капот бензиновую 155-сильную «турбочетверку» объёмом 1,4 литра (225 Нм). Стартовая рекомендованная розничная цена – 2 209 900 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки Changan Changan Uni-T

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Я люблю электромобили и был их давним сторонником. Но я все больше чувствую себя одураченным Это перевод статьи из The Guardian – авторской колонки Роуэна Аткинсона, оригинал можно прочитать по ссылке. Сам Аткинсон, остающийся для некоторых в вечном амплуа Мистера Бина, – не только... 2856 4 1 08.06.2023
Статьи / Законы Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года Мы подробно рассказывали, что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и... 4204 0 3 05.06.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Audi A6 IV (C7) Прав ли Джереми Кларксон, считавший Audi слишком правильными в плане управляемости, а потому скучными? Справедливо ли бытующее мнение, что после пробега в 150 тысяч километров Audi превращае... 5074 33 0 04.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 14932 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8961 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7397 1 1355 03.03.2023
Change privacy settings