Changan рассказал о комплектациях российской версии кроссовера Uni-T. Цены известны

Российский офис Changan принял решение официально вывести кроссовер Uni-T на авторынок РФ минувшей весной. Стоит отметить, что до этого паркетник уже можно было купить в стране, но те машины поставлялись по схеме параллельного импорта. Ранее в компании подробнее рассказали о версии SUV, подготовленной для местного рынка, а теперь стало известно наполнение комплектаций и объявлены цены.

На фото: кроссовер Changan UNI-T

Changan Uni-T стал первенцем линейки Uni, на домашнем рынке модель появилась ещё в 2020-м. Напомним, в семейство ещё входят лифтбек Uni-V и кроссовер Uni-K (кстати, они уже присутствуют в РФ). Стоит отметить, что в Китае модель пережила рестайлинг в феврале текущего года, однако на российский рынок компания решила привезти дореформенные кроссоверы.



Длина паркетника составляет 4515 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1565 мм, а расстояние между осями – 2710 мм (по габаритам он сопоставим с Chery Tiggo 7 Pro). Среди особенностей внешности Changan Uni-T числятся выдвижные ручки дверей, двухэтажная головная оптика (на верхнем «этаже» находятся дневные ходовые огни), а также безрамочная решётка радиатора и раздвоенный спойлер, визуально являющийся продолжением крыши.



В салоне находится изогнутое табло, объединяющее в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (диагональ каждого дисплея равна 10,3 дюйма), ещё автомобиль получил «спортивные» кресла и джойстик для переключения передач вместо стандартного рычага.



В РФ Changan Uni-T предложат в двух исполнениях. Стартовым является Luxe, его оснащение включает в себя 19-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, обивку из экокожи, систему ESP, камеру заднего вида, люк, задний парктроник, круиз-контроль, датчик света, функцию бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Такой паркетник можно купить за 2 719 900 рублей (цена указана без учёта скидок).

На фото: салон кроссовер Changan UNI-T

Вторая комплектация – Tech – «плюсом» получила складывающиеся наружные зеркала, встроенный видеорегистратор, сервопривод багажной двери, дополнительные занавески безопасности (то есть у такого SUV шесть подушек безопасности), адаптивный круиз-контроль, датчик дождя, электропривод передних кресел, панорамную крышу, систему камер кругового обзора, передний парктроник и функцию автоматической парковки. Такой Changan Uni-T предлагается с иными элементами декора экстерьера, 20-дюймовыми колёсными дисками, а также комплексом электронных помощников, который включает в себя систему контроля рядности движения и ряд предиктивных систем активной безопасности. Рекомендованная розничная цена топовой версии – 2 819 900 рублей.



Российская версия Changan Uni-T оснащается безальтернативной бензиновой 1,5-литровой «турбочетвёркой» с отдачей в 167 л.с. (максимальный крутящий момент – 280 Нм); этот двигатель в Китае выдаёт 188 л.с. (300 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кроссоверу положен только передний привод.



Между тем в конце прошлого месяца стали известны цены и комплектации седана Changan Eado Plus. «Четырёхдверка» получила под капот бензиновую 155-сильную «турбочетверку» объёмом 1,4 литра (225 Нм). Стартовая рекомендованная розничная цена – 2 209 900 рублей.