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Кроссовер Changan Uni-T для России: официальные подробности

05.06.2023 156 0 0

Новый для нашего рынка паркетник предложат с безальтернативным турбомотором 1.5. Полный привод модели не положен.

Кроссовер Changan Uni-T уже присутствует в РФ, но то речь о машинах, ввезенных по схеме параллельного импорта. А вот о том, что марка приняла решение официально продавать модель в нашей стране, Kolesa.ru сообщил в мае. Теперь же местный офис Changan сам анонсировал паркетник, попутно поделившись кое-какими подробностями о российской версии.

Напомним, Uni-T в строю с 2020 года, он стал первенцем линейки Uni: помимо «тэшки» в нее еще входят лифтбек Uni-V и кроссовер Uni-K, две последние модели уже представлены в России. В Китае SUV только что пережил рестайлинг, однако до нас, судя по описанию, добралась дореформенная «пятидверка». Кстати, российское подразделение марки называет модель кросс-купе.

Длина нашей «тэшки» равна 4515 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2710 мм. То есть по своим габаритам Uni-T сопоставим с Chery Tiggo 7 Pro, хотя по концепции модель Changan ближе к более компактному кроссоверу Omoda C5 (Омода – суббренд Чери): оба паркетника обладают эффектной внешностью и адресованы в основном молодежной аудитории.

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Особенности дизайна экстерьера Changan Uni-T – безрамочная радиаторная решетка, двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни), выдвижные ручки дверей и раздвоенный спойлер. Российскому кроссоверу обещаны 20-дюймовые колеса. Внутри – изогнутое табло, «спортивные» кресла и необычный джойстик коробки. В России для модели заявлен «широчайший набор интеллектуальных систем безопасности и ассистентов управления», но что именно входит в список – пока не раскрывается. На родине в арсенале «пятидверки», в частности, значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Россиянам Changan Uni-T будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 180 л.с. (в Китае мотор мощнее – 188 л.с.), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Полного привода у модели нет – только передний.

Прием заявок на Uni-T откроют до конца июня, тогда же объявят цены и комплектации. Отметим, в гамме марки «тэшка» находится на ступеньку ниже кроссовера Uni-K, последний же в РФ по прайсу сегодня стоит от 3 479 900 рублей (без учета акций).

Между тем совсем недавно Changan представил в России другие новинки – седаны Alsvin и Eado Plus.

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