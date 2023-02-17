Рестайлинг ×
  • Растерявший покупателей Changan Uni-T объявлен вторым поколением после рестайлинга

Растерявший покупателей Changan Uni-T объявлен вторым поколением после рестайлинга

17.02.2023 100 0 0

Компактному паркетнику слегка подправили внешность, зато салон полностью новый. Моторная гамма урезана – по крайней мере, пока.

Кроссовер Changan Uni-T дебютировал в 2020 году, он стал первой моделью линейки Uni (позже на рынок вышли паркетник Uni-K и лифтбек Uni-V). Поначалу китайские покупатели благосклонно отнеслись к «пятидверке», однако по итогам прошлого года продажи рухнули сразу на 29% до 59 104 единиц. Оживить спрос, как водится, призвана модернизация. К слову, сама компания Changan считает такой Uni-T вторым поколением, хотя это все же рестайлинг.

Обновленный Changan Uni-T
1 / 6
Обновленный Changan Uni-T
2 / 6
Обновленный Changan Uni-T
3 / 6
Обновленный Changan Uni-T
4 / 6
Обновленный Changan Uni-T
5 / 6
Обновленный Changan Uni-T
6 / 6

У кросса и без того эффектная и гармоничная внешность, так что экстерьер доработан минимально: окрашенные в цвет кузова «пластины» на радиаторной решетке теперь в виде букв L (у дореформенного SUV прямоугольники), на переднем бампере появились хромированные накладки, еще заменили боковые зеркала и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. Как и прежде, у передних дверей выдвижные ручки, а у задних они спрятаны сверху. В Китае в строю осталась и версия Sport, ее «фишки» — более агрессивный обвес с яркими вставками, цветные же тормозные суппорты и дополнительный спойлер на багажной двери.

Обновленный Changan Uni-T

Длина стандартного Changan Uni-T выросла на 20 мм до 4535 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1870 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2710 мм. У «спортивного» исполнения увеличена высота: 1565 вместо 1545 мм (длина этой версии составляет прежние 4580 мм, ширина – все те же 1905 мм). Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Обновленный Changan Uni-T Sport
1 / 2
Обновленный Changan Uni-T Sport
2 / 2

А вот интерьер у Uni-T полностью новый, хотя концепция та же – табло и двухэтажный тоннель. Но тачскрин мультимедийной системы стал больше (12,8” против 10,3” или 12,3” у дорестайлингового кроссовера), кроме того, виртуальная приборка на 12,3” отныне идет по умолчанию (у начальных версий был дисплей диагональю 10,3 дюйма). Вдобавок сам корпус табло сделали изогнутым. Отдельного блока управления «климатом» больше нет: настройки «вшиты» в дисплей мультимедиа (и она новая, более шустрая, с расширенным функционалом). Тоннель тоже другой, при этом паркетник сохранил необычный селектор коробки. Changan Uni-T также обрел новые переднюю панель, карты дверей и руль (он отныне двухспицевый, с сенсорными кнопками). В списке оборудования еще значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
1 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
2 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
3 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
4 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
5 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
6 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
7 / 8
Обновленный Changan Uni-T (салон с зеленом декором — версии Sport)
8 / 8

Рестайлинговый кроссовер предложен с одним двигателем – это прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Дореформенный паркетник еще можно купить с двухлитровым турбомотором мощностью 233 л.с. (390 Нм) и классическим восьмиступенчатым «автоматом». Будет ли эта пара у обновленной модели – пока неизвестно. Привод же в любом случае только передний.

Дореформенный Changan Uni-T
1 / 3
Дореформенный Changan Uni-T
2 / 3
Дореформенный Changan Uni-T
3 / 3

За модернизированный Changan Uni-T просят 16 800 – 20 300 долларов. Дорестайлинговый кроссовер с китайского рынка пока не ушел, причем модель с 1.5T стоит примерно столько же. А прежний паркетник с двухлитровым турбомотором обойдется в 20 000 – 21 700 долларов.

Любопытно, что первенец Uni оказался единственной моделью этой серии, которая не представлена в России. Впрочем, не исключено, что российский офис Changan вскоре это исправит.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Changan Changan Uni-T

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьера Корни уходят в Chery: первое знакомство с Kaiyi E5 О том, как идет подготовка к перезапуску завода «Москвич» и началу крупноузловой сборки автомобилей китайского партнера, нас информировали чуть ли не ежедневно, в режиме реального времени. А... 883 2 3 16.02.2023
Статьи / Интересно Ручная коробка, но две педали: что такое полуавтоматическая КП Saxomat и как она работает Центробежное сцепление, как у скутера или газонокосилки, на автомобиль? Это не бред и не гаражно-алкогольный креатив, а вполне себе жизнеспособная конструкция, которой много лет комплектовал... 2279 1 1 16.02.2023
Статьи / Двигатели Вопросов хватает без турбин, ТНВД и алюсила: изучаем проблемы моторов Hyundai Theta 2,0 и 2,4 Надежность моторов в нынешние времена актуальна как никогда. Большинство автомобилистов считает атмосферники объемом 1,5-2,5 литра с обычным распределенным впрыском и чугунными гильзами самы... 1312 0 1 15.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11686 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10160 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9599 4 3 08.11.2022
Change privacy settings