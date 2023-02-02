Лифтбек Changan Uni-V официально стартует в России: у альтернативы Octavia одна версия

У частников и некоторых дилеров лифтбек Changan Uni-V появился еще до того, как в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства: речь, разумеется, о параллельном импорте. Теперь же «пятидверка» выходит на наш рынок официально, о чем сегодня объявил российский офис марки. К нам машины поставляют напрямую из Китая.

Длина Changan Uni-V составляет 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по первому показателю «китаец» почти совпадает с нашей Skoda Octavia (4689 мм), а вот размер колесной базы сопоставим уже с растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм; у глобальной Октавии – 2686 мм). Спереди у «уника» стойки McPherson, сзади – многорычажка. Паспортный дорожный просвет – всего 152 мм. А вот объем багажника, увы, не назван.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Внешность оформлена в стиле кроссоверов серии Uni, фишки – безрамочная радиаторная решетка, узкая оптика и выдвижные ручки дверей. В пресс-релизе и в описании модели на сайте еще говорится о выдвижном спойлере, но в буклете среди оснащения его почему-то нет. В салоне – многослойная передняя панель, придвинутая почти вплотную к лобовому стеклу виртуальная приборка (она состоит из трех экранов), отдельный тачскрин мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель.



У нас «пятидверка» доступна с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, на российской версии мотор выдает 181 л.с. и 300 Нм (в Китае – 188 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отметим, в Китае Changan Uni-V еще можно купить с турбомотором 2.0 (233 л.с., 390 Нм) в сочетании с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод в любом случае только передний.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В России лифтбек пока предложен в единственной комплектации. В арсенале модели значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, та самая цифровая приборка, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, штатный видеорегистратор, шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, вентиляция передних сидений, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. Любопытно, что в списке оборудования нет ни обогрева лобового стекла, ни подогрева кресел.



1 / 2 2 / 2

Официальная цена Changan Uni-V – 2 629 900 рублей, тогда как за «параллельный» лифтбек один из московских дилеров до сих пор просит минимум 2 750 000 рублей. В ближайшем будущем Changan выведет на российский рынок еще две новинки – кросс-купе CS85 и трехрядный кроссовер CS95.

