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  • Большой кроссовер Changan CS95 официально стартует в России, объявлена цена

Большой кроссовер Changan CS95 официально стартует в России, объявлена цена

06.04.2023 248 1 0

Российским клиентам трехрядный SUV предложен в единственной комплектации с полным приводом и безальтернативным бензиновым турбомотором 2.0.

«Параллельные» кроссоверы Changan CS95 появились в РФ еще несколько месяцев назад, однако официально местное представительство марки выводит модель на рынок только сейчас. К нам привезли SUV после рестайлинга 2019 года, тогда как в родном Китае «девяносто пятый» совсем недавно пережил вторую модернизацию. Напомним, кросс выпускают с 2016 года.

По своим габаритам CS95 близок к нынешнему Toyota Highlander. Длина предназначенного для России «китайца» равна 4949 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1790 мм, колесная база – 2810 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм. Модель по умолчанию имеет семиместный салон, объем багажника составляет 418 литров.

Changan CS95 предложен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 220 л.с. и 360 Нм. Двигатель может «питаться» АИ-92, он работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. В России кроссовер представлен исключительно с полным приводом, хотя в Китае еще есть переднеприводные версии.

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Россиянам Changan CS95 сейчас доступен в единственной богатой комплектации. В списке оборудования значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, «кожаный» салон, виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки и вентиляция передних кресел (водительское также с функцией памяти настроек, плюс передние сиденья еще имеют функцию массажа), трехзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком и электропривод багажной двери. Еще есть передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

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Цена Changan CS95 – 3 999 900 рублей (без учета акций). Для сравнения, полноприводный кроссовер Exeed VX с турбомотором 2.0 и семиступенчатым «роботом» по прайсу сегодня стоит от 4 909 000 рублей (тоже без учета спецпредложений). А вот базовый рамный внедорожник Haval H9 с двухлитровым бензиновым турбомотором (218 л.с.), полным приводом и 8АКП стоит 4 099 000 рублей.

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1 комментарий
07.04.2023 00:25
eeeMan.rg Rori

мощно поржал, 4 миллиона за эту погремушку

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