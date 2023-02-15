Большой кроссовер Changan CS95, который скоро стартует в РФ, подешевел после рестайлинга

Очередную модернизацию трехрядный SUV пережил на родине, у нас же, вероятно, будут продавать модель образца 2019 года.

На фото минпрома КНР обновленный кроссовер Changan CS95 засветился еще минувшим летом, а у «поднебесных» дилеров такие машины появились в январе. И вот, наконец, на родине марки дан старт продажам, вдобавок выяснилось, что SUV присвоили приставку Plus. Напомним, это уже второй рестайлинг для модели, которую выпускают с 2016 года: первый она пережила в 2019-м. Кстати, на домашнем рынке самый крупный кросс Changan спросом не пользуется. Так, по итогам прошлого года там было реализовано чуть более 5600 единиц.

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Вместо радиаторной решетки «под Lexus» теперь «щит» с одинарными и двойными «штрихами», расположенными в шахматном порядке. Еще заменили бамперы, спереди появились Т-образные диодные ходовые огни, а задние фонари затемнили. Кроме того, пластиковые накладки на колесных арках сделали черными – как у исходного кроссовера (то есть до первой модернизации). В ширину SUV прибавил 10 мм (отныне 1940 мм), высота увеличена на 15 мм (1805 мм). Длина (4949 мм) и колесная база (2810 мм) прежние. Changan CS95 Plus по умолчанию имеет 20-дюймовые диски.



Интерьер переделывать не стали, разве что кроссоверу достался новый джойстик коробки. Ну и еще расширено количество вариантов отделки. Как и прежде, CS95 Plus бывает только семиместным. «В базе» есть диодная оптика, панорамная крыша, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, виртуальная приборка (10,25 дюйма), камеры кругового обзора, круиз-контроль и система слежения за разметкой. Топовому Changan CS95 Plus положены вентиляция передних кресел, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.



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Раньше считалось, что технику реформы не затронули, однако бензиновую «турбочетверку» 2.0 все же слегка модернизировали: мотор по-прежнему выдает 233 л.с., но крутящий момент увеличен с 360 до 390 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.



В Китае Changan CS95 Plus все так же предложен в трех комплектациях. Цены базовой и «средней» не изменились – 175 900 и 187 900 юаней (примерно 1 910 000 и 2 040 000 рублей по актуальному курсу). А вот топ-версия подешевела – теперь 199 900 юаней (около 2 170 000 рублей; было 213 900 юаней или 2 320 000 рублей).

Дореформенный Changan CS95. Скорее всего, такой кроссовер будут продавать в РФ 1 / 2 Дореформенный Changan CS95. Скорее всего, такой кроссовер будут продавать в РФ 2 / 2

Между тем большой кроссовер Changan скоро появится и на российском рынке: модель уже анонсирована на официальном местном сайте марки, правда, там сейчас «висит» лишь силуэт. Вероятно, к нам привезут дореформенный CS95, то есть образца 2019 года.

