Рестайлинговый Changan CS95 готов к старту продаж: с салоном не заморачивались

Дизайн экстерьера обновленного кроссовера Changan CS95 еще прошлым летом рассекретил минпром КНР. Сама марка такой SUV до сих пор не анонсировала, зато модернизированные машины появились в салонах китайских дилеров, где их и «отщелкали» местные профильные медиа, включая издание Autohome. Напомним, трехрядный SUV в строю с 2016-го, и он пережил уже второй рестайлинг: первый провели в 2019-м. К слову, на родине Changan модель спросом не пользуется, результат прошлого года – чуть более 5600 единиц.
Кросс избавился от радиаторной решетки в стиле Lexus: у Changan CS95 теперь «щит» с одинарными и двойными «штрихами», расположенными в шахматном порядке. Кроме того, заменили бамперы, а в задних фонарях появились черные вставки. В ширину кроссовер прибавил 10 мм (отныне 1940 мм), высота увеличена на 15 мм (1805 мм). Длина (4949 мм) и колесная база (2810 мм) прежние.
Салон на этот раз переделывать не стали, разве что CS95 достался новый джойстик коробки. В арсенале дореформенного SUV также значатся панорамная крыша, атмосферная подсветка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Скорее всего, у рестайлингового Changan CS95 тот же набор. Как и прежде, кроссовер будет доступен в семиместном исполнении.
Двигатель реформы тоже не затронули: модель оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 233 л.с. (360 Нм). На дореформенном кроссе мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.
В Китае продажи обновленного Changan CS95, судя по всему, стартуют в ближайшее время. В России большой SUV официально не представлен, о планах вывести модель на наш рынок компания не объявляла. Впрочем, кое-кто из российских дилеров все же решился привезти CS95 по схеме параллельного импорта: за дорестайлинговый кроссовер просят минимум 4 200 000 рублей.
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