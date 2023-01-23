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  • Рестайлинговый Changan CS95 готов к старту продаж: с салоном не заморачивались

Рестайлинговый Changan CS95 готов к старту продаж: с салоном не заморачивались

23.01.2023 56 0 0

Большому китайскому SUV снова подправили внешность, интерьер же на этот раз реформы почти не затронули. Техника тоже прежняя.

Дизайн экстерьера обновленного кроссовера Changan CS95 еще прошлым летом рассекретил минпром КНР. Сама марка такой SUV до сих пор не анонсировала, зато модернизированные машины появились в салонах китайских дилеров, где их и «отщелкали» местные профильные медиа, включая издание Autohome. Напомним, трехрядный SUV в строю с 2016-го, и он пережил уже второй рестайлинг: первый провели в 2019-м. К слову, на родине Changan модель спросом не пользуется, результат прошлого года – чуть более 5600 единиц.

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Кросс избавился от радиаторной решетки в стиле Lexus: у Changan CS95 теперь «щит» с одинарными и двойными «штрихами», расположенными в шахматном порядке. Кроме того, заменили бамперы, а в задних фонарях появились черные вставки. В ширину кроссовер прибавил 10 мм (отныне 1940 мм), высота увеличена на 15 мм (1805 мм). Длина (4949 мм) и колесная база (2810 мм) прежние.

Салон на этот раз переделывать не стали, разве что CS95 достался новый джойстик коробки. В арсенале дореформенного SUV также значатся панорамная крыша, атмосферная подсветка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Скорее всего, у рестайлингового Changan CS95 тот же набор. Как и прежде, кроссовер будет доступен в семиместном исполнении.

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Двигатель реформы тоже не затронули: модель оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 233 л.с. (360 Нм). На дореформенном кроссе мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.

Дореформенный Changan CS95
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Дореформенный Changan CS95
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В Китае продажи обновленного Changan CS95, судя по всему, стартуют в ближайшее время. В России большой SUV официально не представлен, о планах вывести модель на наш рынок компания не объявляла. Впрочем, кое-кто из российских дилеров все же решился привезти CS95 по схеме параллельного импорта: за дорестайлинговый кроссовер просят минимум 4 200 000 рублей.

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