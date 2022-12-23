Представлен новый седан Changan Lamore: конкурент Chery Arrizo 8, который отличился салоном

Крупной «четырехдверке» достались узкий экран приборки и гигантский вертикальный планшет мультимедиа-системы. На домашний рынок новинка выйдет в следующем году, не исключено, что модель доберется и до России.

На фото минпрома КНР этот седан Changan засветился еще в октябре, теперь же опубликованы официальные изображения. «Четырехдверка» вполне могла бы войти в семейство Uni, ведь ее облик сделали в стиле лифтбека Uni-V, кроссоверов Uni-T и Uni-K. Но нет, Changan решил позиционировать новинку в качестве отдельной модели: ей присвоено имя Lamore, китайское название – Yida.

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Длина Changan Lamore равна 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2765 мм. То есть по своим габаритам седан близок к Chery Arrizo 8. Если же сравнивать с моделями некитайских брендов, то «четырехдверка» Changan расположилась между Hyundai Elantra и Sonata. Ну и приведем размеры лифтбека Changan Uni-V: длина – 4680 мм, расстояние между осями – 2750 мм.



Характерные черты того самого Uni-стиля – безрамочная радиаторная решетка, диодные полоски в головной оптике и выдвижные ручки дверей. Седану Lamore также достались агрессивный передний бампер, «прозрачные» задние фонари и 18-дюймовые колеса. Кроме того, для «четырехдверки» можно будет заказать «карбоновый» спойлер.



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А вот интерьер у седана оригинальный, салоны моделей серии Uni оформлены иначе. Главные фишки Changan Lamore/Yida – узкий приборный дисплей без козырька, огромный вертикальный тачскрин мультимедийной системы и двухспицевое рулевое колесо. Отдельного блока управления «климатом» нет – все настройки «вшиты» в центральный экран. Дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, еще седан получил двухэтажный тоннель.



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Согласно документам китайского сертификационного органа, на первом этапе Changan Lamore будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 170 л.с., мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже модели могут отрядить двухлитровый турбодвигатель. Привод только передний.



В Китае новый седан Changan Lamore/Yida в продаже ждут в следующем году. Впоследствии «четырехдверка» может добраться и до России: если уж сама компания не решится вывести новинку на наш рынок, то за нее это могут сделать дилеры – по схеме параллельного импорта.