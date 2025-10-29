Nissan рассекретил внешность и салон минивэна Elgrand нового поколения

Известно, что модель японской марки получит фирменную гибридную установку e-Power, однако подробности о ней появятся позже.

Производство минивэна Nissan стартовало в 1997 году, второе поколение появилось в 2002-м, а Elgrand третьей генерации дебютировал в 2010-м. Последнее заметное обновление эта модель пережила в 2020 году, однако уже тогда было очевидно, что минивэну пора сменить поколение. Теперь японский производитель наконец показал Nissan Elgrand четвёртой генерации: новинка представлена на выставке Japan Mobility Show, которая проходит в Токио.

На фото: Nissan Elgrand нового поколения

Напомним, прообразом Nissan Elgrand следующего поколения стал концепт Hyper Tourer, который компания презентовала осенью 2023 года. Первые тизеры серийной внешности минивэна были опубликованы весной 2025-го, а теперь экстерьер и интерьер нового Elgrand рассекречены полностью (на автосалоне в Токио представлен предсерийный прототип). Модель получила весьма заметные визуальные изменения по сравнению с предшественником.

Безрамочная радиаторная решётка выполнена в виде единого элемента с головной оптикой. Фары получили лаконичную узкую форму со светодиодной полоской, которая соединяет их и проходит под кромкой капота с названием модели. Ниже располагается светящийся логотип марки. Горизонтально вытянутый воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера имеет тот же рисунок «в клетку», что и решётка радиатора.

Новый Nissan Elgrand получил двухцветный кузов, обычные наружные зеркала и традиционные дверные ручки. «Оквадраченную» корму снабдили антенной «акулий плавник», небольшим спойлером в верхней части с интегрированным в него стоп-сигналом, а также «монофонарём», световой рисунок у которого повторяет узор радиаторной решётки.

Салон «четвёртого» минивэна тоже новый. Nissan Elgrand получил новое двухспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и со слегка усечённым ободом, отделанное двухцветной кожей. На передней панели располагается горизонтально вытянутое табло, которое объединяет в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого дисплея равна 14,3 дюйма). Ещё ряд физических кнопок расположен ниже, на центральной консоли.

Представленный минивэн японской марки оснастили акустической системой с 22 динамиками, некоторые из которых расположены в подголовниках передних кресел. Ещё Nissan Elgrand четвёртого поколения снабдили комфортными креслами для пассажиров, расположившихся во втором ряду: они имеют функцию регулируемого наклона и оттоманки для ног с электроприводом.

О технике новинки информации пока немного. Известно, что «четвёртый» Elgrand оснастят гибридной системой e-Power третьего поколения. В её состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор ZR15DDTe, который работает в тандеме с электродвигателем, генератором, инвертором, редуктором и коробкой передач. Ещё сообщается, что Elgrand станет первой моделью глобальной линейки, которая будет использовать обновлённую систему полного привода e-4orce.

Подробные технические характеристики станут известны позже: полноценная премьера Nissan Elgrand следующего поколения пройдёт летом 2026 года, вероятно, немногим позже модель отправят в серийное производство.