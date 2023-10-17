Nissan заглянул в будущее минивэнов: прообразом новинки в сегменте стал Hyper Tourer

Компания Nissan продолжает готовиться к выставке Japan Mobility, которая стартует в Токио в конце текущего месяца. На стенде японского бренда будет представлено несколько концептов в самых разных сегментах, демонстрирующих предвестников будущего нового семейства Nissan. Производитель уже приоткрыл завесу тайны над концептуальными паркетником Hyper Urban и кроссовером Hyper Adventure. Теперь настала очередь третьего шоу-кара, речь идёт о минивэне Hyper Tourer.

Концепт Nissan Hyper Tourer

Nissan Hyper Tourer – это концепт полностью электрического минивэна, который по внешности не похож ни на один MPV бренда. Не исключено, что этот шоу-кар впоследствии ляжет в основу нового минивэна Nissan. Пока что Hyper Tourer, как и другие концепты, призван продемонстрировать оригинальный дизайн и последние технологические разработки компании.



Экстерьер «однообъёмника» Hyper Tourer отличается за счёт резких граней, которые прослеживаются и в оформлении кромки капота, напоминающего козырёк, и в выштамповках на боковинах, и в исполнении бамперов. Концепт получил двухцветный кузов – верхняя часть, включая крышу, спойлер, стойки и капот, выполнена в чёрном цвете, а нижняя имеет бронзовый оттенок. Ещё у концептуального минивэна оригинальные «шахматные» колёсные диски, подобный рисунок есть и на корме, а также на передней части.



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Разработчики снабдили концепт светодиодной линией «талии», светящимся логотипом, большим воздухозаборником, панорамной крышей и раздвижными дверями. В Nissan сразу оговорились, что минивэн Hyper Tourer оснащён системой полностью автономного вождения, так что внутреннее пространство представляет собой комфортное место для отдыха или проведения совещаний (в случае, если MPV используется как мобильный офис).



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В компании отметили, что передние кресла в Nissan Hyper Tourer могут поворачиваться на 360 градусов, так что при необходимости их можно расположить таким образом, чтобы седоки находились лицом к лицу к пассажирам, расположившимся на задних сидениях. Помимо этого, предполагается, что у тех, кто сидит во втором ряду, будет свой тачскрин, который позволит им просматривать информацию, а также управлять навигацией и мультимедийной системой, основной экран которой расположен на передней панели.



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Ещё сообщается, что концепт получил «продвинутую версию системы искусственного интеллекта», которая способна отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание и даже уровень потоотделения седоков, чтобы в соответствии с этим регулировать акустику и освещение в салоне электрического минивэна.



Подробностей о «начинке» шоу-кара Hyper Tourer пока нет. Известно только, что минивэн снабдили твердотельным тяговым аккумулятором и системой полного привода e-4ORCE. Ещё известно, что у концепта есть функция Vehicle-to-Everything (V2X), то есть этот электрокар можно использовать для энергетической «подпитки» дома или офиса. Вероятно, дополнительные подробности могут стать известны в ходе скорой «живой» премьеры.

