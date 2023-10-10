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  • Прообраз кроссовера для любителей активного отдыха: к дебюту готовится Nissan Hyper Adventure

Прообраз кроссовера для любителей активного отдыха: к дебюту готовится Nissan Hyper Adventure

10.10.2023 74 0 0

Ещё один концепт японской марки является вторым представителем нового «зелёного» семейства. «Живая» премьера шоу-каров пройдёт в рамках выставки Japan Mobility, которая стартует в конце текущего месяца.

Как и ряд других автопроизводителей, Nissan продолжает активно развивать сегмент кроссоверов. Неделю назад японская компания показала первый концепт, открывающий будущее новое семейство, его роль исполнил паркетник Hyper Urban, чьей задачей стала демонстрация направления дизайна и технологических разработок, которые будут применяться при создании новых полностью электрических моделей бренда. Теперь Ниссан рассекретил предвестника ещё одной новинки.

На фото: концепт Nissan Hyper Adventure

Nissan Hyper Adventure является вторым концептом, который производитель пока показал на цифровых изображениях. «Живая» премьера всех шоу-каров марки пройдёт в рамках выставки Japan Mobility, которая откроет свои двери в конце октября текущего года. Отметим, Ниссан намерен рассекретить ещё пару концептов в онлайн-формате: их изображения появятся 17 и 19 октября.

В компании отметили, что концептуальный кроссовер Nissan Hyper Adventure адресован любителям активного отдыха и автотуризма. В этом шоу-каре по-новому раскрываются стилевые черты, которые впервые были продемонстрированы паркетником Hyper Urban. «Приключенческий» SUV получил пару традиционных передних дверей, а задние имеют конструкцию «крылья чайки».

Производитель пояснил, что полностью электрический кроссовер Hyper Adventure подойдёт не только для коротких вылазок на природу, но и для полноценного автопутешествия. Концепт оснастили тяговым аккумулятором большой ёмкости (при этом показатель не рассекретили), а также он имеет функцию vehicle-to-everything (V2X), которая позволяет направлять энергию различной бытовой технике, а также в сеть (vehicle-to-grid, V2G).

Nissan Hyper Adventure снабдили передним спойлером с воздухозаборником, которые перенаправляют потоки воздуха, что позитивно сказывается на аэродинамических характеристиках. Кроме того, передний и задний бамперы, а также все колёса оснащены специальными скобами (создатели вдохновлялись альпинистскими кошками), которые помогают SUV преодолевать заснеженные участки пути.

Ещё у концептуального кроссовера в районе кормы есть комплект автоматически выдвигающихся и убирающихся ступенек, которые позволяют с комфортом надеть лыжи или иное снаряжение для активного отдыха. С этим поможет и заднее сиденье, которое умеет поворачиваться на 180 градусов. Ещё в Nissan заявили, что в грузовой отсек Hyper Adventure поместятся и палатка, и всё необходимое снаряжение, включая лыжи.

Судя по изображениям интерьера, виртуальная приборка визуально соединена с нижней частью лобового стекла и является экраном с весьма широким полем обзора. Ниже расположена большая панель, очевидно, исполняющая роль тачскрина мультимедийной системы. Сиденья необычной конструкции с использованием ремней отделаны практичной тканью. Информации о технике нет, но можно предположить, что у этого вездехода будет полный привод.

Напомним, в начале прошлого года в Nissan заявили о том, что могут прекратить выпуск и продажу новых машин с ДВС, но не на всех рынках присутствия марки. Так, полное «озеленение» грозит Европе, где бренд намерен продавать исключительно модели с нулевым уровнем выбросов уже с 2030 года.

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