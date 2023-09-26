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  • «Зелёный» фальстарт: Nissan перейдёт на электрокары в Европе раньше вступления «бана» в силу

«Зелёный» фальстарт: Nissan перейдёт на электрокары в Европе раньше вступления «бана» в силу

26.09.2023 48 0 0

Японский автопроизводитель собирается начать продавать исключительно «зелёные» модели на старосветском рынке уже в начале следующего десятилетия.

Компания Nissan ещё в начале прошлого года заявляла о том, что может прекратить разработку новых двигателей внутреннего сгорания, правда, с оговоркой, что на этот шаг она решится не на всех рынках присутствия. Тем самым регионом, где такая стратегия выглядит оправданной, является Старый Свет. Именно здесь власти продолжают постепенно ужесточать нормы выбросов вредных веществ в атмосферу, а тех производителей, которые не укладываются в «эко-рамки», заставляюсь платить солидные штрафы.

На фото: Nissan Leaf

Готовящиеся строгие нормы ЕС о нулевом уровне выбросов, предполагающие «бан» на производство и продажу новых машин с ДВС, должны вступить в силу в 2035 году. Уже сейчас многие автопроизводители готовятся к отказу от двигателей внутреннего сгорания. Теперь в гонку официально вступила японская компания Nissan, для которой европейский рынок является одним из важнейших.

Об актуальной стратегии компании в Европе в ходе специального мероприятия в дизайн-центре в Лондоне рассказал президент и главный исполнительный директор Nissan Motor Макото Учида. По его словам, Ниссан полностью перейдёт на производство и продажу только электромобилей в ЕС к 2030 году, то есть на пять лет раньше вступления в силу официального практически полного запрета на ДВС.

На фото: Nissan Ariya

Nissan планирует добиться того, чтобы на старосветском рынке на электрифицированные автомобили (включала те, которые оснащены гибридными установками e-Power) пришлось 98% от совокупного объёма продаж бренда к тому финансовому году, который закончится в марте 2027-го.

В компании пояснили, что уже сейчас намерены начать фокусироваться исключительно на полностью электрических автомобилях в регионе, хотя стоит учитывать, что это решение не коснётся грядущих обновлений актуальных моделей, присутствующих на европейском рынке.

На фото: Nissan Concept 20-23

На сегодняшний день, линейка Nissan в Германии (на одном из крупнейших европейских авторынков), включает в себя такие электромобили как Leaf, Ariya, а также минивэн и фургон Townstar. Также в модельном ряду числятся коммерческие автомобили Primastar, Interstar и Townstar с традиционной начинкой, а ещё кроссоверы Juke, Qashqai и X-Trail как с обычными ДВС, так и с различными гибридными установками. Отметим, вчера производитель показал концепт 20-23, который намекнул на наследника Nissan Micra.

Ранее стало известно о том, что компания Nissan не готова прекратить разработку новых двигателей внутреннего сгорания для моделей, предназначенных для американского рынка. Речь тогда шла в основном о пикапах: на сегодняшний день марка продаёт в Штатах Frontier, Titan и Titan XD. Пока что никакой официальной информации о переводе этих грузовиков на электротягу не было, хотя в целом сегмент (особенно полноразмерных пикапов) на этом рынке за последние годы весьма заметно «позеленел».

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