Nissan Concept 20-23 намекнул на наследника Micra

Компания Nissan представила электрический шоу-кар Concept 20-23. Объявлено, что прототип подготовлен к 20-летию лондонской дизайн-студии бренда. Отсюда и цифры в названии: «двадцатка» — в честь юбилея, а 2 и 3 не только обозначают нынешний год, но и собственно, имя марки, ведь на японском они звучат как ni и san соответственно.
Концепт был создан молодой командой студии. Как заявил Альфонсо Альбайса, главный стилист Ниссана, сотрудникам было дано «простое задание»: спроектировать «забавный электрический городской автомобиль, на котором было бы приятно передвигаться каждый день по Лондону». В итоге, получился трехдверный хот-хэтч, вдохновленный «миром онлайн-гонок».
Особенности внешности Nissan Concept 20-23 – внушительный обвес, оптика в виде светодиодных полуколец, поднимающиеся вверх двери, камеры вместо зеркал и крупный спойлер. Кроме того, хэтчбек имеет множество прорезей: заявлено, что каждая из них функциональна, и обеспечивает перенаправление воздушных потоков. Интерьер продемонстрировали только на рендерах, и он довольно футуристичный, хотя, судя по наличию педалей, полноценный автопилот дизайнеры не нафантазировали.
Между тем, пусть в сегодняшнем релизе об этом нет ни слова, но у концепта более важная функция – по сути, он обрисовал наследника Nissan Micra, так как аналогичные стилистические решения были у электрокара, засвеченного Ниссаном еще в прошлом году. Отметим, сама марка ранее называла грядущий компакт именно преемником Микры, то есть не факт, что товарная «электричка» унаследует имя «углеводородной» модели.
Серийный электрохэтч Nissan будет иметь пятидверный кузов. Наследник Micra окажется братом Renault 5, который тоже пока представлен только в виде концепта. Модели разделят платформу CMF-B EV, их производство наладят во Франции. Конвейерный электрокар Renault дебютирует уже в следующем году, следом за ним на рынок выйдет и новинка Nissan.
Кстати, сегодня же европейское подразделение Ниссана объявило об ускорении электрификации: отныне каждая новая модель бренда в Старом Свете будет полностью электрической, а к 2030 году компания планирует продавать в Европе только «зелень».
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