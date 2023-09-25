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Nissan Concept 20-23 намекнул на наследника Micra

25.09.2023 28 0 0

Разумеется, преемник некогда популярного хэтчбека окажется электрокаром. Технически модель повторит грядущий компакт Renault 4, при этом у новинки японской марки будет оригинальный дизайн.

Компания Nissan представила электрический шоу-кар Concept 20-23. Объявлено, что прототип подготовлен к 20-летию лондонской дизайн-студии бренда. Отсюда и цифры в названии: «двадцатка» — в честь юбилея, а 2 и 3 не только обозначают нынешний год, но и собственно, имя марки, ведь на японском они звучат как ni и san соответственно.

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Концепт был создан молодой командой студии. Как заявил Альфонсо Альбайса, главный стилист Ниссана, сотрудникам было дано «простое задание»: спроектировать «забавный электрический городской автомобиль, на котором было бы приятно передвигаться каждый день по Лондону». В итоге, получился трехдверный хот-хэтч, вдохновленный «миром онлайн-гонок».

Особенности внешности Nissan Concept 20-23 – внушительный обвес, оптика в виде светодиодных полуколец, поднимающиеся вверх двери, камеры вместо зеркал и крупный спойлер. Кроме того, хэтчбек имеет множество прорезей: заявлено, что каждая из них функциональна, и обеспечивает перенаправление воздушных потоков. Интерьер продемонстрировали только на рендерах, и он довольно футуристичный, хотя, судя по наличию педалей, полноценный автопилот дизайнеры не нафантазировали.

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Между тем, пусть в сегодняшнем релизе об этом нет ни слова, но у концепта более важная функция – по сути, он обрисовал наследника Nissan Micra, так как аналогичные стилистические решения были у электрокара, засвеченного Ниссаном еще в прошлом году. Отметим, сама марка ранее называла грядущий компакт именно преемником Микры, то есть не факт, что товарная «электричка» унаследует имя «углеводородной» модели.

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Серийный электрохэтч Nissan будет иметь пятидверный кузов. Наследник Micra окажется братом Renault 5, который тоже пока представлен только в виде концепта. Модели разделят платформу CMF-B EV, их производство наладят во Франции. Конвейерный электрокар Renault дебютирует уже в следующем году, следом за ним на рынок выйдет и новинка Nissan.

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Кстати, сегодня же европейское подразделение Ниссана объявило об ускорении электрификации: отныне каждая новая модель бренда в Старом Свете будет полностью электрической, а к 2030 году компания планирует продавать в Европе только «зелень».

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