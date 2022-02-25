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  • У теряющего покупателей хэтчбека Nissan Micra появилась новая спецверсия Kiiro

У теряющего покупателей хэтчбека Nissan Micra появилась новая спецверсия Kiiro

25.02.2022 18 0 0

Автомобиль японской марки в этой версии будет выпущен ограниченным тиражом – 250 экземпляров. То есть в два раза меньше, чем анонсированный ранее Juke Kiiro.

 

Компания Nissan выпускает компактный хэтчбек Micra (на некоторых рынках известен под именем March) с 1982 года, за прошедшее время модель несколько раз успела сменить генерацию. Автомобиль актуального пятого поколения появился ещё в 2016-ом (производство стартовало в декабре). По данным сайта Carsalesbase, продажи модели постепенно снижаются с 2018 года. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 39 721 шт. (на 39,1% меньше, чем годом ранее). В течение неполного 2021 года (за январь-ноябрь) клиенты купили 34 181 шт. (на 6,5% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).

На фото: Nissan Micra Kiiro

У Nissan Micra появится новая специальная версия под названием Kiiro: её тираж окажется довольно скромным, выпустят всего 250 экземпляров. Напомним, такая же версия есть и у другой модели марки – Juke – причём её тираж в два раза больше. Лимитированная серия обоих автомобилей японской марки приурочена к выходу последнего фильма The Batman. Новая спецверсия «хэтча» уже доступна для заказа в Великобритании.

Nissan Micra Kiiro не получила каких-либо опознавательных знаков, связанных с персонажем вымышленной вселенной DC. Однако у такого автомобиля имеется несколько уникальных элементов, которые отличают его от «обычного» хэтчбека. Так, в глаза с первого взгляда бросаются детали ярко-жёлтого цвета, расположившиеся на переднем и заднем бампере, а также боковых панелях. На задней стойке имеется оригинальный рисунок с названием спецверсии, багажная дверь получила заднее защитное стекло, кроме того, модель снабдили 17-дюймовыми глянцевыми легкосплавными дисками чёрного света.

На фото: салон Nissan Micra Kiiro

В основу такой Micra легла комплектация Acenta, так что в списке стандартного оборудования числится пакет Nissan Vision: он включает в себя задние датчики парковки, навигационную систему и кондиционер. В центре передней панели находится семидюймовый сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Однако обивка кресел у такой модели обычная чёрная, без жёлтой прострочки, в отличие от Juke Kiiro.

«Начинка» у новой спецверсии Nissan Micra такая же, как и у «обычной» модели. Так что в Великобритании вариант с прибавкой Kiiro предлагается с 1,0-литровым трёхцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 92 л.с. и максимальным крутящим моментом 160 Нм. Привод у модели передний, в пару к двигателю предлагается либо механическая коробка передач, либо вариатор.

На фото: Nissan Juke Kiiro и Micra Kiiro

В Великобритании покупка Nissan Micra Kiiro с «механикой» обойдётся не менее чем в 18 375 фунтов стерлингов, с CVT – не менее 19 725 фунтов стерлингов. Также известны стартовые ценники паркетника Juke Kiiro на этом же рынке: от 24 350 фунтов стерлингов за версию с ручной коробкой передач и от 25 850 фунтов стерлингов за вариант с «автоматом» DCT.

Напомним, в 2024 году на замену Nissan Micra придёт новый субкомпактный полностью электрический хэтчбек. О нём альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал в ходе презентации своей расширенной стратегии развития. Тогда японский производитель опубликовал тизеры будущей новинки.

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