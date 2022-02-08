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  • Nissan готовится к «зелёной» эре: производитель может прекратить разработку ДВС, но не везде

Nissan готовится к «зелёной» эре: производитель может прекратить разработку ДВС, но не везде

08.02.2022 130 0 0

Японская компания намерена больше вкладывать в развитие собственной линейки электромобилей. Помимо этого, Nissan по-прежнему будет разрабатывать гибридные установки и продолжит выпускать существующие двигатели внутреннего сгорания.

 

Многие глобальные автопроизводители постепенно смещают фокус с разработки машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Этому способствуют в том числе ужесточающиеся экологические нормы, так, к примеру, в Европе в 2025 году в силу вступят новые стандарты выбросов Евро-7. Разработка новых ДВС в соответствии с этими нормами обойдётся производителям в солидную сумму, так что некоторые просто отказываются от этого шага, несмотря на то, что создание новых электрокаров тоже требует внушительных денежных вливаний.

На фото: электрический кроссовер Nissan Ariya

Однако, дело не только в Европе, некоторые другие регионы и страны также заявили о планах по отказу от транспорта с традиционными ДВС. Это, конечно же, влияет и на стратегии автопроизводителей. Так, по слухам, Nissan Motor прекратит разработку новых двигателей внутреннего сгорания на всех своих основных рынках, кроме одного – США, об этом сообщает Nikkei.

По данным информационного агентства, Nissan прекратил разработку новых бензиновых моторов для машин, которые предназначены для продажи в Европе. Сообщается, что постепенно производитель откажется от создания ДВС для моделей, представленных на японском и китайском рынках. Правда, сроки, когда именно это случится, пока не обозначены.

На фото: салон Nissan Ariya

​Несколько иная ситуация, вероятно, сложится в США. Предполагается, что разработка бензиновых двигателей для машин, продаваемых в Штатах, будет продолжена. Отмечается, что речь идёт в основном о пикапах. Согласно данным сайта Carsalesbase, продажи машин марки на этом рынке в прошлом году выросли: дилеры реализовали здесь 919 086 автомобилей, что на 12,1% больше, чем годом ранее. Любопытно, что многие американские компании уже начали осваивать сегмент полноразмерных «электропикапов»: ранее GMC презентовал Hummer EV, Ford представил F-150 Lightning, а недавно дебютировал ещё один «зелёный» грузовик – Chevrolet Silverado EV. Однако Nissan переводить свой Titan на электричество, судя по всему, не торопится.

Судя по отчёту Nikkei, даже после отказа от создания новых традиционных ДВС компания всё же продолжит работу над гибридными установками. Кроме того, сообщается, что компания в дальнейшем может модернизировать те двигатели внутреннего сгорания, которые существуют на данный момент. Предполагается, что все нынешние моторные заводы останутся в строю: сокращений рабочих мест Nissan в ближайшее время, вероятно, не планирует.

На фото: полноразмерный пикап Nissan Titan

Тем не менее, по информации агентства, Nissan тратит около 500 млрд иен (эквивалентно примерно 4,3 млрд долларов) в год на исследования и разработки – большая часть средств направляется на создание бензиновых двигателей и оснащённых ими автомобилей. Эти средства будут перенаправлены на электромобили и различные новые технологии.

Отметим, речь в сообщении Nikkei шла именно об основных рынках для Nissan, Россия, хоть и остаётся для производителя важным рынком сбыта, к числу главных не относится. Так, в 2021-ом дилеры бренда реализовали у нас 51 338 экземпляров (на 9% меньше, чем годом ранее). Так, что изменения, если производитель официально подтвердит эти планы, наш рынок могут обойти стороной. Кроме того, Ниссан готовится «покорять» электрокарами в том числе и РФ: ранее говорилось о том, что к нам привезут «зелёный» кроссовер Ariya.

США авторынок слухи электромобиль бизнес Nissan

 

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