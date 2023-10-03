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  • Nissan готовит новое «зелёное» семейство: предвестником стал Hyper Urban

Nissan готовит новое «зелёное» семейство: предвестником стал Hyper Urban

03.10.2023 56 0 0

«Живая» премьера нового концепта японской марки пройдёт в конце текущего месяца в рамках Japan Mobility Show.

Компания Nissan, как и многие другие глобальные автопроизводители, продолжает активно вкладываться в развитие своих электромобилей. Так, в начале прошлого года представители японской марки заявляли о том, что могут прекратить выпуск и продажу новых машин с ДВС, но не на всех рынках присутствия. Полное «озеленение» грозит Европе, где бренд намерен продавать только машины с нулевым уровнем выбросов уже с 2030 года. Сейчас Nissan разрабатывает новое семейство электромобилей и представляет его предвестника – шоу-кар Hyper Urban.

Концепт Nissan Hyper Urban

«Живая» премьера концепта Nissan Hyper Urban пройдёт в рамках Japan Mobility Show, выставка откроет свои двери в конце октября этого года. Пока что производитель поделился изображениями экстерьера и салона футуристичного кроссовера, а также первыми сведениями об этом экспонате.

Nissan Hyper Urban – это шоу-кар, призванный продемонстрировать направление дизайна и технологические разработки, которые будут применяться при создании будущих полностью электрических моделей бренда. Стиль оформления концептуального кроссовера заметно отличается от актуального паркетника Ariya с обтекаемым кузовом, серийная версия которого дебютировала летом 2020 года.

Разработчики шоу-кара Hyper Urban снабдили его резкими линиями, которые и составляют оформление передней части с кормой, и украшают боковины. Треугольники с острыми углами заметны даже в дизайне колёсных дисков. Роль головной оптики выполняет светодиодная полоса, проходящая по кромке капота по всей ширине передней части, а выше находится подсвеченный логотип японского бренда.

Задние фонари также выполнены в виде единой светящейся плашки, проходящей через всю ширину кормы, причём визуально этот элемент сливается с покатым задним стеклом. В оформлении используется чёрный глянцевый пластик, из него, в частности, сделаны накладки на колёсные арки и нижние части обоих бамперов. Лаймово-жёлтый окрас кузова способен менять оттенки в зависимости от угла освещения. Концепт получил панорамную крышу и двери с конструкцией «крылья бабочки».

Изображений интерьера пока немного. Судя по ним, Nissan Hyper Urban получил четырёхместный салон, при этом сидения могут трансформироваться в пару «лежаков» и место для отдыха; ещё концепт, вероятно, предполагает использование самых продвинутых технологий автономного управления. В салоне можно увидеть штурвал вместо привычного рулевого колеса, а также интегрированный в переднюю панель дисплей с отображением показателей приборов.

Никакой информации о технике концептуального электрического кроссовера пока нет. В компании рассказали только о том, что Hyper Urban получил технологии V2H и V2G, которые позволяют направлять энергию на электроснабжение дома или в сеть, что поможет владельцам экономить. Отметим, Nissan готовится представить в рамках Japan Mobility Show ещё несколько концептов; их производитель анонсирует позже.

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