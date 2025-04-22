Nissan готовит минивэн Elgrand следующего поколения: первые тизеры

Согласно плану японской компании, презентация новинки пройдёт в конце текущего финансового года, а на рынок она выйдет в 2026-м.

Компания Nissan начала выпускать свой минивэн ещё в 1997 году, второе поколение появилось в 2002-м, а Elgrand третьей генерации дебютировал в 2010-м. Осенью 2023 года марка показала концепт Hyper Tourer, который в итоге стал прообразом Elgrand четвёртого поколения. Сейчас будущая новинка находится в разработке, но её презентация уже не за горами: сегодня марка опубликовала первые тизеры следующего минивэна.

На фото: актуальный минивэн Nissan Elgrand 1 / 2 На фото: актуальный минивэн Nissan Elgrand 2 / 2

﻿В компании отметили, что презентация четвёртого Elgrand пройдёт в конце текущего финансового года (то есть до 31 марта 2026 года), а на рынок пассажирский вэн выйдет уже в 2026-м. Судя по затемнённым тизерам, модель получит «пиксельную» головную оптику, причём фары визуально будут соединяться друг с другом с помощью тонкой светящийся полосы через всю ширину передней части.

Тизер Nissan Elgrand нового поколения 1 / 2 Тизер Nissan Elgrand нового поколения (высветленная версия) 2 / 2

Между фарами можно увидеть логотип марки с подсветкой, а ниже – большую безрамочную решётку радиатора, которую тоже оформили в «пиксельном» дизайне. В нижней части переднего бампера виднеется довольно крупный воздухозаборник и кромка сплиттера.

Тизер Nissan Elgrand нового поколения 1 / 2 Тизер Nissan Elgrand нового поколения (высветленная версия) 2 / 2

Nissan Elgrand следующего поколения получит обычные наружные зеркала, хромированную полосу вдоль линии бокового остекления, расширенные колёсные арки, спойлер в верхней части кормы, лаконичный задний бампер и пиксельный «монофонарь», проходящий через всю ширину кормы от одного заднего крыла до другого.

Японский производитель пока не показал интерьер будущего Elgrand, но можно предположить, что у модели, скорее всего, будет несколько вариантов компоновки салона, включая флагманское и максимально богатое исполнение с четырьмя независимыми креслами для седоков. В списке оборудования стоит ожидать новейший комплекс систем ProPilot ADAS.

Концепт Nissan Hyper Tourer 1 / 3 Концепт Nissan Hyper Tourer 2 / 3 Концепт Nissan Hyper Tourer 3 / 3

В компании рассказали о том, что Nissan Elgrand четвёртого поколения получит гибридную установку Nissan e-Power третьего поколения, в состав которой входят бензиновый 1,5-литровый двигатель, исполняющий только роль генератора энергии, а также электромоторы, которые приводят в движение колёса. Подробности о технике станут известны позже.

Салон концепта Nissan Hyper Tourer 1 / 2 Салон концепта Nissan Hyper Tourer 2 / 2

Отметим, актуальный минивэн Nissan Elgrand, борющийся за покупателей с Toyota Alphard, предлагается в Японии либо с рядным четырёхцилиндровым 170-сильным мотором объёмом 2,5 литра, либо с двигателем V6 объёмом 3,5 литра с отдачей 280 л.с. Обеим версиям в пару положен вариатор X-tronic, привод – передний или полный.

Стоимость актуального пассажирского вэна варьируется на домашнем рынке в диапазоне от 4 082 100 до 8 078 400 иен (эквивалентно примерно 2,37 – 4,68 млн рублей по текущему курсу). Какой окажется стоимость «четвёртого» Nissan Elgrand, станет известно позже.