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У минивэнов Toyota Alphard и Vellfire появились версии с PHEV-установкой

20.12.2024 11 0 0

Запас хода при движении только на электротяге у новых модификаций составляет 73 км (при расчёте по циклу WLTC). Продажи в Японии начнутся в конце следующего месяца.

Компания Toyota выпускает Alphard с 2002 года, а его «оспортивленную» версию Vellfire – с 2008-го. За прошедшие годы минивэны успели несколько раз сменить генерацию. Актуальные «четвёртый» Alphard и «третий» Vellfire дебютировали летом прошлого года: тогда были представлены версии с ДВС, а также с «обычной» гибридной системой. Теперь же на домашний рынок готовятся выйти модификации с PHEV-установкой.

На фото: Toyota Alphard PHEV

В основе plug-in гибридной системы лежит бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором; совокупная отдача составляет 306 л.с. В состав системы ещё входит литий-ионная батарея (её ёмкость японский производитель оставил в секрете), однако известно, что при движении чисто на электротяге дальнобойность минивэнов составляет 73 км (при расчёте по циклу WLTC). Аккумулятор, расположенный под полом, при быстрой зарядке пополняется до 80% за 38 минут.

У новых plug-in гибридов кондиционер может работать только от электроэнергии (нет необходимости запускать ДВС). Помимо этого, как и у других автомобилей Toyota PHEV, в Toyota Alphard и Vellfire предусмотрен режим My Room, который позволяет использовать не только кондиционер, но и развлекательные программы в салоне во время зарядки батареи.

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Дебютировавший в прошлом году Toyota Alphard оснащается бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,5 литра мощностью 182 л.с. (максимальный крутящий момент – 235 Нм), который идёт в комплекте с вариатором. В свою очередь Vellfire нового поколения отрядили турбочетвёрку объёмом 2,4 литра (279 л.с. и 430 Нм), которая работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Ещё для обеих версий доступна гибридная установка со 190-сильным атмосферником объёмом 2,5 литра (236 Нм), электромеханическим вариатором со 182-сильным электродвигателем (270 Нм); суммарная отдача равна 250 л.с.

На фото: Toyota Vellfire PHEV
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На фото: Toyota Vellfire PHEV
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Кстати, наличие PHEV-установки не стало единственной обновкой минивэнов, которым присвоили 2025 модельный год. Так, в стандартное оснащение теперь входит цифровое салонное зеркало, на которое передаётся изображение с передней и задней камер. Опционально стали доступны премиальная акустическая система JBL с 15 динамиками и 14-дюймовый дисплей мультимедиа для пассажиров, расположившихся на задних сиденьях. Toyota Vellfire ещё получил новый цвет кузова – Precious Metal, а Alphard – восьмиместную версию X.

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Также у посвежевшего Alphard появилась четырёхместная версия Spacious Lounge: такой салон с парой капитанских кресел в качестве единственного заднего ряда доступен для модификаций HEV и PHEV. В отличие от актуального премиального родственника – Lexus LM – в этом минивэне нет фиксированной перегородки и 48-дюймового дисплея, однако имеются шторки между первым и вторым рядом посадочных мест. Задние кресла снабдили электроприводом, функцией откидывания и выдвижными подставками для ног. Здесь для пассажиров предусмотрены ещё дополнительные дефлекторы, динамики в подголовниках, холодильник, другие коврики и устройства для зарядки смартфонов.

На фото: салон Toyota Alphard Spacious Lounge
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На фото: салон Toyota Alphard Spacious Lounge
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На фото: салон Toyota Alphard Spacious Lounge
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Продажи обновлённых Toyota Alphard и Vellfire начнутся 7 января 2025 года, а PHEV-версии доберутся до дилеров 31 числа того же месяца. Цена посвежевшего Alphard варьируется в диапазоне от 5 100 000 до 10 650 000 иен (эквивалентно примерно 3,36 – 7,01 млн рублей по текущему курсу), а за Vellfire на домашнем рынке просят 6 700 000 – 10 850 000 иен (около 4,41 – 7,15 млн рублей).

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