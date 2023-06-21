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Минивэны Toyota Alphard и Vellfire лишились V6 в новом поколении

21.06.2023 163 0 1

«Стандартный» новый MPV предложен с четырехцилиндровым атмосферником 2.5, а более агрессивная версия теперь оснащается турбомотором. Кроме того, обе модификации доступны с гибридной установкой.

Минувшей весной дебютировал минивэн Lexus LM второй генерации. Теперь же пришла очередь его не премиальных, но от этого не менее престижных братьев: в Японии представлены новые Toyota Alphard и Vellfire. Для Альфарда это уже четвертое поколение, для его «оспортивленной» версии – третье. Напомним, предшественники продержались на рынке почти восемь лет: продажи прежних вэнов стартовали в 2015-м, рестайлинг они пережили в 2017 году.

Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Toyota Alphard нового поколения
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Как и «второй» Lexus LM, новые Alphard и Vellfire построены на модернизированной платформе GA-K, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA. По сравнению с прежними минивэнами жесткость кузова выросла на 50%, также значительно снижен уровень вибраций и улучшена шумоизоляция. Все подвески независимые: спереди – McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. Также уже «в базе» есть амплитудозависимые амортизаторы. Toyota Vellfire отныне вдобавок имеет усиленный кузов (в передней части появилась распорка) и перенастроенное шасси (настройки сделали более драйверскими).

Toyota Vellfire нового поколения
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Toyota Vellfire нового поколения
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Toyota Vellfire нового поколения
3 / 7
Toyota Vellfire нового поколения
4 / 7
Toyota Vellfire нового поколения
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Toyota Vellfire нового поколения
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Toyota Vellfire нового поколения
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Длина у машин теперь идентична – 4995 мм (прибавка Alphard по сравнению с прежним MPV составила 50 мм, длина Vellfire выросла на 60 мм). Остальные габариты и прежде были одинаковыми, и они не изменились: ширина равна 1850 мм, высота – 1935 или 1945 мм (в зависимости от версии), колесная база – 3000 мм.

Toyota Alphard нового поколения

У обоих вэнов по-прежнему внушительная радиаторная решетка: фишки Toyota Alphard – пластины и скрытые ходовые огни (прикидываются теми самыми пластинами), у Vellfire – массивные горизонтальные плашки и отдельные полоски ДХО. «Оспортивленному» минивэну также достался более агрессивный передний бампер, плюс у задних фонарей такой версии оригинальный рисунок (вдобавок они объединены красной полоской, тогда как у Alphard на корме красуется хромированная вставка). Еще Alphard и Vellfire получили дополнительные выдвижные подножки. Фирменных ярко выраженных «плавников» по бокам больше нет, хотя подоконная линия все же имеет необычный излом.

Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Вэны предложены с семиместным салоном. В Toyota утверждают, что разработчикам удалось увеличить пространство как между первым и вторым рядом кресел (+5 мм), так и между вторым и третьим (+10 мм). У расположенных посередине сидений – новые крепления, которые имеют виброгасящие резиновые проставки. У «простых» версий кресла второго ряда – с подогревом, вентиляцией и подставками для ног. Сиденья топовых вэнов вдобавок имеют сенсорные «пульты» управления настройками.

Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Оба минивэна также обзавелись новой мультимедиа-системой с крупным экраном, возвышающимся над передней панелью, в списке оборудования есть и виртуальная приборка. В крыше теперь две отдельные стеклянные секции – они расположены по бокам от длинной потолочной консоли (она называется Super-Long Overhead Console), на которую вынесли воздуховоды, светильники, блок управления «климатом» и кнопки стеклоподъемников. Разумеется, в арсенале Alphard/Vellfire значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.), плюс для машин предусмотрен автопарковщик (им можно управлять со смартфона).

Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения
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Двигатель V6 3.5 из гаммы исключен. Свежий Toyota Alphard оснащен бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2AR-FE 2.5 (182 л.с., 235 Нм), который работает в паре с вариатором. Vellfire же в новом поколении удостоился собственных движка и коробки: этому MPV положены турбочетверка T24A-FTS 2.4 (279 л.с., 430 Нм) и восьмиступенчатый автомат. В строю осталась и гибридная установка, она общая для семейства: в нее входят атмосферник A25A-FX 2.5 (190 л.с., 236 Нм), электромеханический вариатор с электродвигателем (182 л.с., 270 Нм), совокупная отдача – 250 л.с. Минивэны доступны с передним или полным приводом (у полноприводных гибридов – отдельный электромотор на задней оси). Позже модели получат подзаряжаемый гибридный вариант, но о нем информации пока нет.

Toyota Alphard и Vellfire нового поколения

В Японии уже принимают заказы на новинки. Toyota Alphard стоит от 38 000 до 61 400 долларов, за Vellfire просят 46 100 – 62 800 долларов. План продаж – 8500 минивэнов ежемесячно, причем, по расчетам Тойоты, на Alphard придется примерно 70%.

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