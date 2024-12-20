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Dodge продлит производство Durango с двигателями HEMI V8

20.12.2024 29 0 0

Ранее предполагалось, что такие кроссоверы отправят в отставку после 31 декабря текущего года, однако теперь их выпуск пообещали продолжить и в 2025-м.

Американский бренд Dodge сейчас входит в состав автогиганта Stellantis. История выпускающегося под этой маркой среднеразмерного кроссовера Durango началась в 1997 году, а актуальное третье поколение дебютировало в 2011-м. Обновление этот SUV пережил в 2020 году, при этом 2024-й должен был стать для него последним: в рамках затянувшегося прощания с двигателями внутреннего сгорания HEMI модель планировалось отправить в отставку. Причём в компании сразу заявили, что прямого наследника поклонники модели могут не ждать.

На фото: Dodge Durango SRT Hellcat

В свете нынешней ситуации на рынке (речь о недостаточно высоком спросе на электромобили), а также недавних событий в Stellantis (а здесь – об уходе Карлоса Тавареса с поста генерального директора), планы по развитию марок автогиганта начали понемногу меняться. В частности, на прошлой неделе стало известно о том, что на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI.

На фото: салон Dodge Durango SRT Hellcat

Очевидно, производитель пока решил продлить жизнь этому семейству двигателей: Stellantis официально объявил о том, что производство Dodge Durango с бензиновыми моторами HEMI V8 продолжится и в 2025 году. Сообщение автогиганта касается модификаций R/T и SRT Hellcat, которые должны кануть в Лету 31 декабря, но теперь получили ещё один «глоток воздуха». В компании намекнули, что это «рождественский подарок», и отметили, что на изменения частично повлияли «спрос на рынке и отзывы клиентов».

В следующем году Dodge продолжит выпускать Durango с атмосферным V8 HEMI объёмом 5,7 литра, его отдача составляет 365 л.с., а максимальный крутящий момент – 530 Нм. А также с компрессорным V8 HEMI, объём которого равен 6,2 литра (720 л.с. и 875 Нм). Однако не стоит ждать версий с атмосферником V8 HEMI объёмом 6,4 литра (482 л.с. и 637 Нм): такая «начинка» положена спецверсии SRT 392 AlcHEMI, которую производитель рассекретил в августе этого года.

На фото: Dodge Durango R/T

Известно, что стартовая стоимость Dodge Durango 2025 модельного года на американском рынке составляет 41 995 долларов (эквивалентно примерно 4,29 млн рублей по текущему курсу). За версию R/ T просят не менее 54 495 долларов (около 5,57 млн рублей), цена специальных версий SRT Hellcat стартует с отметки 113 720 долларов (около 11,63 млн рублей).

Стоит отметить, что мотор V8 HEMI может вернуться под капот автомобиля другой марки тоже принадлежащей Stellantis. Речь идёт о Ram 1500, который в дореформенной версии оснащался соответствующим двигателем объёмом 5,7 литра. В ходе рестайлинга его сменила 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane в двух вариантах форсировки – 426 л.с. (623 Нм) и 548 л.с. (706 Нм).

На фото: салон Dodge Durango R/T

Кстати, на днях Stellantis объявил о том, что решил более чем на год отложить старт электрического пикапа Ram 1500 REV. Пока что производитель делает ставку на гибридную версию этого грузовика, которая получила прибавку Ramcharger к названию.

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