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Stellantis решил отложить старт электрического пикапа Ram и сделал ставку на Ramcharger

19.12.2024 145 0 0

Согласно новому плану автогиганта, полностью «зелёный» грузовик американской марки появится в продаже не раньше 2026 года.

Многие автопроизводители сейчас пытаются сбалансировать свои ранее разработанные стратегии, включающие в себя планы по электрификации с реалиями актуального рыночного спроса, и Stellantis не исключение. Теперь стало известно о том, что более чем на год отложена дата выхода на рынок полностью электрического пикапа Ram 1500 REV, который дебютировал ещё в начале 2023 года. Напомним, изначально предполагалось, что эта новинка появится в продаже на американском рынке в конце 2024 года, потом запуск перенесли на начало 2025-го, а теперь руководство автогиганта официально объявило о переносе старта продаж на 2026 год (более точного срока пока нет).

На фото: Ram 1500 REV

В Stellantis, который недавно покинул занимавший ранее пост гендиректора Карлос Таварес, объяснили решение отложить вывод на рынок Ram 1500 REV замедлением спроса на «электрички». При этом в автогиганте добавили, что зафиксировали «огромный интерес потребителей» к ещё одной готовящейся к рыночному старту новинке – Ram 1500 Ramcharger. Эта гибридная модификация была рассекречена в ноябре 2023-го.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, пикап Ram 1500 Ramcharger оснащается тяговой батареей ёмкостью 92 кВт*ч, а также двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), её совокупная максимальная отдача равна 672 л.с., а крутящий момент – 833 Нм. В состав этой системы входит также двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий как генератор (у него нет механической связи с колёсами).

На фото: Ram 1500 Ramcharger

Максимальный запас хода у Ram 1500 Ramcharger по паспорту составляет 1110 км. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому грузовику требуется 4,4 секунды. Грузоподъёмность гибридного пикапа составляет 1191 кг, а буксировать он способен до 6350 кг. Цены 1500 Ramcharger станут известны позже, его продажи в США начнутся в первой половине 2025 года.

В свою очередь, «отсроченный» электропикап Ram 1500 REV оснастили двухмоторной силовой установкой, её максимальная совокупная отдача составляет 663 л.с., а крутящий момент – 840 Нм. При этом для экономии заряда батареи передний модуль может отключаться во время езды, в задний модуль встроен дифференциал с электронной блокировкой.

На фото: салон Ram 1500 Ramcharger

Модель получила 800-вольтовую тяговую батарею ёмкостью 168 или 229 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Максимальная мощность зарядки – 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Грузоподъёмность такого пикапа равна 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – те же 6350 кг, как у версии Ramcharger.

Стоит отметить, что в семейство Ram 1500 могут вернуться версии с двигателями V8 HEMI: этот мотор объёмом 5,7 литра был у дореформенного грузовика. Однако в ходе рестайлинга, который модель пережила в прошлом году, его сменила 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane. Мотор предлагается в двух вариантах форсировки – у стартовых версий отдача равна 426 л.с. (623 Нм), а у топовых – 548 л.с. (706 Нм).

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