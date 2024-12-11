Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI

Недавно ушедший в отставку с поста гендиректора Stellantis Карлос Таварес, как выяснилось, лично настаивал на отказе от моторов V8 HEMI из-за своей жёсткой приверженности «зелёной» повестке, хотя другие руководители были против такого решения. Теперь Тавареса нет, а потому и его ошибочные решения могут быть исправлены.

Под руководством Карлоса Тавареса корпорация Stellantis всего за четыре года с момента своего основания скатилась в полноценный системный кризис, причины которого мы подробно разбирали в отдельной заметке. Напомним, что в этом году резко ослабли позиции Stellantis в США: за первые три квартала марка Jeep реализовала здесь 449 149 машин (-8,4% по сравнению с АППГ), марка Ram — 309 718 машин (-23,5%), Dodge —119 294 машины (-24%), Chrysler — 97 055 машин (-21,3%). Падение продаж отчасти обусловлено отказом корпорации Stellantis от моторов V8, которые на американском рынке являются своеобразной духовной скрепой.

Карлос Таварес принялся методично «выпиливать» моторы V8 HEMI ещё в 2021 году, сегодня эти моторы предлагаются только на уходящих моделях Dodge и на прощальном Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition. Предполагалось, что моторы V8 HEMI со временем полностью заменит новая рядная бензиновая 3,0-литровая «битурбошестёрка» Hurricane, но далеко не все клиенты согласны на такую замену. Ford и General Motors отказываться от моторов V8 пока не собираются — неудивительно поэтому, что часть американских клиентов Stellantis перешла к этим компаниям.

Североамериканское крыло Stellantis с восторгом встретило уход Карлоса Тавареса, некоторые из его сотрудников в анонимном порядке рассказали корреспондентам CNBC, как им тяжело было с таким руководителем, который не понимал специфики рынка США и был зациклен на краткосрочной отчётности. После отставки «высокомерного португальца» в Stellantis вернулись некоторые её ветераны, в том числе легендарный Тим Кунискис, который вышел на пенсию в начале лета этого года после 32 лет работы. До выхода на пенсию Кунискис возглавлял бренды Dodge и Ram, под его началом были созданы все последние бензиновые масл-кары компании, в том числе совершенно феноменальный Dodge Challenger SRT Demon 170.

Тим Кунискис

Сейчас Тим Кунискис будет «поднимать с колен» бренд Ram, который уже оставил своих клиентов без моторов V8 HEMI, но при этом затянул выход на рынок экологичных Ram 1500 REV и Ram 1500 Ramcharger. Вернёт ли Кунискис моторы V8 HEMI, пока неизвестно — сейчас лишь ясно, что все этого хотят, а главное препятствие к тому, что удовлетворить это желание, устранено.

Возвращение моторов V8 HEMI хотя бы на топ-версии моделей Jeep, Ram и Dodge было бы хорошим с точки зрения имиджа решением, а рядную «шестёрку» Hurricane следует позиционировать не как замену, а как дополнение к моторной гамме, тем более что она изначально заточена на работу в составе гибридных силовых установок.

