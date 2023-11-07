Stellantis рассекретил обновлённый пикап Ram 1500 и возродил Ramcharger

Бренд Ram принадлежит молодому автогиганту Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения PSA и FCA. Бестселлером бренда по-прежнему остаётся Ram Pickup, а его самой востребованной модификацией является исполнение с индексом 1500. Напомним, актуальный грузовик был представлен в 2019 году, а теперь производитель официально презентовал рестайлинговый пикап Ram 1500.

На фото: Ram 1500 Tungsten

Обновлённому Ram 1500, которому присвоили 2025 модельный год, освежили экстерьер: основные изменения коснулись передней части. Так, головная оптика теперь визуально соединена с увеличенной радиаторной решёткой, которая больше наклонена вперёд, чем у предшественника. Как и ранее, оформление «гриля» отличается в зависимости от версии полноразмерного пикапа, всего доступно восемь решёток, отличающих в том числе версии Tradesman, Laramie, Rebel и новый вариант – Tungsten (с рисунком в виде горизонтальных штрихов). Корму Ram 1500 обновили за счёт новых задних фонарей; кроме того, автомобиль получил новый механизм открывания и закрывания борта (с электроприводом).



Свою долю изменений получил и салон. Новая версия Tungsten, в частности, получила интерьер в эксклюзивных цветах Indigo и Sea Salt, потолок отделан замшей, а передние сиденья с электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажем – кожей Natura Plus. Ещё такой пикап снабдили беспроводным зарядным устройством для смартфонов и акустической системой Klipsch Reference Premiere с 23 динамиками.



На фото: Ram 1500 Rebel

У всех версий посвежевшего Ram 1500 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect 5 теперь имеет более высокое разрешение. Для вариантов подороже предусмотрен новый сенсорный экран диагональю 14,5 дюйма с возможностью разделения дисплея. А ещё у новинки может быть отдельный экран на 10,25 дюйма, предназначенный для переднего пассажира (такой же имеется у ранее представленного «электропикапа» Ram 1500 REV). Ещё у разных версий есть свои особенности декора салона.



На фото: салон обновлённого пикапа Ram 1500 1 / 2 На фото: салон обновлённого пикапа Ram 1500 2 / 2

Главная обновка рестайлингового Ram 1500 находится под капотом: дело в том, что на смену HEMI V8 объёмом 5,7 литра у дореформенной версии пришла 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane. Мотор предлагается в двух вариантах форсировки – у начальных версий его отдача составляет 426 л.с., а максимальный крутящий момент – 623 Нм; а у топовых исполнений двигатель выдаёт 548 л.с. (706 Нм). Для сравнения, у предшественника мощность V8 составляла 400 л.с. (555 Нм). Ещё в гамме модели по-прежнему остался стартовый мотор Pentastar V6 объёмом 3,6 литра (309 л.с. и 367 Нм).



На фото: Ram 1500 Ramcharger

Ещё Stellantis вернул в строй имя Ramcharger, только теперь это не внедорожник Dodge (марка тоже принадлежит автогиганту), а одна из модификаций Ram 1500. Такая модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 92 кВт*ч, а также двухмоторной силовой установкой (по одному электромотору на каждой оси), её совокупная отдача составляет 672 л.с., а максимальный крутящий момент – 833 Нм. Также в состав системы входит 3,6-литровый двигатель V6, помогающий в работе генератору (механической связи с колёсами у него нет).



Максимальный паспортный запас хода у Ram 1500 Ramcharger составляет 1110 км, с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) он разгоняется 4,4 секунды. Грузоподъёмность такого пикапа составляет 1191 кг, а буксировать он может до 6350 кг.



На фото: салон Ram 1500 Ramcharger 1 / 2 На фото: салон Ram 1500 Ramcharger 2 / 2

Известно, что продажи обновлённого грузовика Ram 1500 в Штатах стартуют в начале следующего года. Цены пока не обнародованы, но стоит ожидать, что стоимость модели вырастет (ценник актуального «1500-го» начинается с отметки 38 570 долларов). Когда в продаже появится Ram 1500 Ramcharger, пока неизвестно; пока что дилеры собирают предзаказы.

