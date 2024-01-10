Dodge Durango начинает прощание с V8 спецверсией SRT 392 AlcHEMI

Корпорация Stellantis мучительно долго расстаётся с легендарным семейством бензиновых моторов V8 HEMI: в случае с кроссовером Dodge Durango оно растянется на год, в течение которого будут представлены несколько лимитированных спецверсий из серии Last Call (переводится на русский как «последняя возможность» или «последний звонок»), первой такой спецверсией стала SRT 392 AlcHEMI.

В минувшем декабре корпорация Stellantis без лишнего шума завершила производство родственных купе Dodge Challenger и седана Dodge Charger, однако этому предшествовало растянувшееся примерно на полтора года прощание в виде серии Last Call, в рамках которой были выпущены лимитированные Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger и Charger R/T Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost и Challenger SRT Demon 170 — все они оснащены моторами V8 HEMI.

Теперь примерно то же самое будет происходить с кроссовером Dodge Durango, причём пока непонятно, сколько именно спецверсий будет в его серии Last Call и как долго она продлится — под данным американских СМИ, в ней будут модели, относящиеся в том числе к 2025 модельному году, а представленный сегодня Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI относится к 2024-му.

За основу первой прощальной спецверсии взят стандартный Durango SRT 392 с 6,4-литровым V8 HEMI (482 л.с., 637 Нм), 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, что стоит в стоке от 74 995 долларов. Приставка AlcHEMI добавляет к ценнику 3595 долларов, она указывает не на «алкоголь» (в данном случае имеется в виду спиртосодержащее топливо), а является сокращённым вариантом слова «алхимик». Алхимики, как известно, хвастались умением превращать любой неблагородный металл в золото, поэтому «золотой» декор (на самом деле, жёлтый) стал отличительной особенностью версии AlcHEMI: в жёлтый цвет окрашены тормозные суппорты Brembo, декоративные полосы и шильдики 392 на кузове имеют жёлтую огранку, а в салоне жёлтая прострочка сочетается с «серебряной» (серой), салон вдобавок декорирован кованым карбоном. В комплектацию также входят чёрные 20-дюймовые колёсные диски и чёрные насадки на выхлопные патрубки.



Durango SRT 392 AlcHEMI будет выпущен тиражом 1000 экземпляров в четырёх цветах на выбор — чёрный Diamond Black, серый Destroyer Grey, серый Vapor Grey и белый White Knuckle, при этом на каждый цвет придётся строго 250 экземпляров модели. Купить спецверсию Durango можно будет у избранных дилеров Dodge в США, причём её придётся отлавливать на специальном сайте DodgeGarage.com — тот ещё квест.



Добавим, что нынешний Dodge Durango третьего поколения выпускается с 2010 года и находится на излёте карьеры, но пока неизвестно, сколько именно он ещё продержится на конвейере (вероятно, от года до двух) и какая модель придётся ему на смену (возможно, это будет Dodge Stealth). Преемники снятых с производства Challenger и Charger ожидаются уже в этом году.

