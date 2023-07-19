Гибридные авто ×

Dodge может возродить имя Stealth для замены кроссовера Durango

19.07.2023 122 0 0

Предполагается, что новинка американского бренда появится в продаже ближе к концу 2024 года. Скорее всего у SUV такого будет гибридная «начинка».

Бренд Dodge на сегодняшний день входит в портфель автогиганта Stellantis. Американская марка выпускает среднеразмерный кроссовер Durango с 1997-го, за прошедшие годы модель несколько раз меняла генерацию. Сейчас компания выпускает SUV третьего поколения, который был представлен ещё в 2011 году, а обновление пережил в 2020-м. Ранее предполагалось, что у модели всё-таки появится прямой наследник, однако, согласно новой информации, Durango заменят гибридным вездеходом с другим именем.

На фото: актуальный Dodge Durango

Как сообщает Motor Trend, компания Dodge намерена возродить для новинки одно из ранее использовавшихся названий: речь идёт об имени Stealth, которое марка использовала с 1990 по 1996 годы. В этот период выпускалось двухдверное купе, которое являлось близнецом Mitsubishi 3000GT (в Японии – Mitsubishi GTO). При этом замена Durango, которой прочат это наименование, окажется гибридным трёхрядным кроссовером.

По предварительным данным, новый Dodge Stealth может получить в основу либо новую платформу STLA Large разработки Stellantis (подходит как для полностью электрических, так и для гибридных автомобилей), либо «тележку» WL, на которой в настоящее время базируется Jeep Grand Cherokee L.

Вне зависимости от платформы, новинка Dodge не получит двигатель V8. По данным издания, трёхрядный кроссовер Dodge Stealth может получить гибридную установку, в основе которой, вероятно, будет новая 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane, которая работает в тандеме с электромотором. В состав системы, скорее всего, будет входить и батарея, которая позволит преодолевать часть пути чисто на электротяге. Подробностей о потенциальном запасе хода SUV без подзарядки пока нет.

Такая силовая установка, вероятно, дебютирует на Jeep Wagoneer 4xe (марка Jeep тоже принадлежит автогиганту Stellantis): он появится на рынке в следующем году. А кроссовер под маркой Dodge с этой системой, скорее всего, стоит ждать на рынке ближе к концу 2024-го.

На фото: салон актуального Dodge Durango

Стеллантис, как и многие другие автопроизводители, идёт по пути «озеленения», не стала исключением и продукция Dodge. Так, прошлым летом марка представила кроссовер Dodge Hornet, который стал близнецом Alfa Romeo Tonale. У этого паркетника есть в том числе гибридная версия с 1,3-литровой турбочетвёркой и электромотором на задней оси. Совокупная отдача равна 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 519 Нм.

В дальнейшем у бренда появятся и «чистые» электромобили. Так, речь идёт, к примеру, об электрическом спорткаре Dodge Charger, который компания намерена представить в 2024 году. Как стало известно ранее, модели предложат девять вариантов силовой установки на выбор.

кроссовер авторынок слухи новинки гибридные авто Dodge Dodge Durango

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Ограничение права на управление автомобилем для уклонистов: что начало действовать с 11 июля С 11 июля гражданам, не выполнившим обязанность явиться в военкомат, нельзя садиться за руль. Что изменилось, кого именно касаются ограничения и что будет, если нарушить новое законодательст... 498 1 0 17.07.2023
Статьи / СССР Это фиаско, товарищ: десять неудачных советских автомобилей Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что из двух актёров, одновременно закончивших театральный ВУЗ, один может стать суперзвездой и любимцем миллионов, а второй так и останется малоизвестн... 8149 22 1 15.07.2023
Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ II Х308 с пробегом: люк – убийца кузова, хитрый дроссель и хороший салон Мечтают о Ягуаре многие. Еще бы: тут и стиль, и характер, и звук. В общем – порода. А если уж и мечтать о Ягуаре, то о флагманском XJ. Вот только обладание таким “хищником” может принести не... 3467 2 3 13.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 19476 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 11340 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 9379 2 1458 03.03.2023
Change privacy settings