Dodge может возродить имя Stealth для замены кроссовера Durango

Предполагается, что новинка американского бренда появится в продаже ближе к концу 2024 года. Скорее всего у SUV такого будет гибридная «начинка».

Бренд Dodge на сегодняшний день входит в портфель автогиганта Stellantis. Американская марка выпускает среднеразмерный кроссовер Durango с 1997-го, за прошедшие годы модель несколько раз меняла генерацию. Сейчас компания выпускает SUV третьего поколения, который был представлен ещё в 2011 году, а обновление пережил в 2020-м. Ранее предполагалось, что у модели всё-таки появится прямой наследник, однако, согласно новой информации, Durango заменят гибридным вездеходом с другим именем.

На фото: актуальный Dodge Durango

Как сообщает Motor Trend, компания Dodge намерена возродить для новинки одно из ранее использовавшихся названий: речь идёт об имени Stealth, которое марка использовала с 1990 по 1996 годы. В этот период выпускалось двухдверное купе, которое являлось близнецом Mitsubishi 3000GT (в Японии – Mitsubishi GTO). При этом замена Durango, которой прочат это наименование, окажется гибридным трёхрядным кроссовером.



По предварительным данным, новый Dodge Stealth может получить в основу либо новую платформу STLA Large разработки Stellantis (подходит как для полностью электрических, так и для гибридных автомобилей), либо «тележку» WL, на которой в настоящее время базируется Jeep Grand Cherokee L.



Вне зависимости от платформы, новинка Dodge не получит двигатель V8. По данным издания, трёхрядный кроссовер Dodge Stealth может получить гибридную установку, в основе которой, вероятно, будет новая 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane, которая работает в тандеме с электромотором. В состав системы, скорее всего, будет входить и батарея, которая позволит преодолевать часть пути чисто на электротяге. Подробностей о потенциальном запасе хода SUV без подзарядки пока нет.



Такая силовая установка, вероятно, дебютирует на Jeep Wagoneer 4xe (марка Jeep тоже принадлежит автогиганту Stellantis): он появится на рынке в следующем году. А кроссовер под маркой Dodge с этой системой, скорее всего, стоит ждать на рынке ближе к концу 2024-го.

На фото: салон актуального Dodge Durango

Стеллантис, как и многие другие автопроизводители, идёт по пути «озеленения», не стала исключением и продукция Dodge. Так, прошлым летом марка представила кроссовер Dodge Hornet, который стал близнецом Alfa Romeo Tonale. У этого паркетника есть в том числе гибридная версия с 1,3-литровой турбочетвёркой и электромотором на задней оси. Совокупная отдача равна 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 519 Нм.



В дальнейшем у бренда появятся и «чистые» электромобили. Так, речь идёт, к примеру, об электрическом спорткаре Dodge Charger, который компания намерена представить в 2024 году. Как стало известно ранее, модели предложат девять вариантов силовой установки на выбор.