Jeep Cherokee готовится к смене поколений на фоне обвала продаж в США

В 2023 модельный год Jeep Cherokee вступил без мотора V6 и всего с двумя комплектациями на выбор, при этом уже в конце февраля, как сообщают инсайдеры, производство Cherokee пятого поколения завершится.

«Пятый» Cherokee (заводской индекс KL) дебютировал в марте 2013 года на автосалоне в Нью-Йорке и поразил поклонников Jeep нетипичным для марки оформлением передка с двухэтажной передней «оптикой», ставшей впоследствии дико популярной в Китае у самых разных автопроизводителей. Cherokee тем не менее в ходе рестайлинга 2018 года получил «нормальные» фары и в таком виде скоро отправится на пенсию. Пик продаж «пятого» Cherokee в США пришёлся на 2018 год, тогда было реализовано 239 437 экземпляров, затем спрос пошёл на спад. По итогам 2022 года Cherokee разошёлся на домашней рынке тиражом 40 322 экземпляра, что на 55% меньше, чем в 2021-м.

Cherokee предыдущих четырёх поколений были рамными машинами, «пятый» Cherokee имеет несущий кузов, но это всё же больше чем кроссовер: модификации, оснащённые системой полного привода Active Drive 2 с понижающей передачей в раздаточной коробке, можно с чистой совестью считать внедорожниками (подробности — в нашем тест-драйве).



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По данным американского журнала Autoblog, производство актуального Jeep Cherokee на заводе в Белвидире (США, штат Иллинойс) завершится уже конце февраля, после чего дилеры будут распродавать остатки в ожидании преемника. Преемник точно будет, более просторный и высокотехнологичный, с гибридными силовыми установками, но когда именно состоится премьера, неизвестно. Инсайдеры с завода в Белвидире сообщают, что сборка нового Cherokee будет налажена в Мексике.



«Пятый» Cherokee также собирали в Китае на совместном предприятии GAC-FCA, но в результате конфликта партнёров это предприятие в прошлом году обанкротилось, сборочной площадки у Jeep в Китае больше нет, так что вряд ли новый Cherokee там появится. Между тем именно сейчас в Китае растёт популярность SUV с буртальным дизайном — нам видится, что новый Cherokee, выполненный в духе Tank 700, который сильно напоминает по стилю Cherokee самого харизматичного второго поколения XJ, имел бы здесь грандиозный успех.



Для американского рынка «пятый» Cherokee, несмотря на скорую отставку, подготовлен для 2023 модельно года, но на выбор будут предложены всего две комплектации (в 2021 году было девять, в прошлом четыре) — Altitude Lux 4x4 и Trailhawk 4x4 с двумя бензиновыми двигателями на выбор — базовым 2,4-литровым «атмосферником» (183 л.с., 232 Нм) и 2,0-литровым турбомотором (274 л.с., 400 Нм), коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Версии с 3,2-литровым атмосферным V6 Pentastar (275 л.с., 324 Нм) больше нет. Палитра для кузова состоит из восьми цветов, а вот салон теперь только чёрный — тканевый либо кожаный. Минимальная цена — 39 290 долларов плюс доставка (1595 долларов).

