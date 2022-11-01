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  • Конфликт, дошедший до развода: Stellantis и GAC обанкротят совместное предприятие

Конфликт, дошедший до развода: Stellantis и GAC обанкротят совместное предприятие

01.11.2022 114 0 1

Корпорация Stellantis и китайская госкомпания GAC официально объявили о том, что подают заявление о банкротстве своего убыточного совместного предприятия, существующего с 2010 года. Два завода в Китае, связанные с этим СП, сменят собственников. Марка Jeep в Китае пока остаётся, но теперь будет предлагать только импортные модели.

 

СП, о котором идёт речь, изначально создавалось как GAC-Fiat с целью локализации в Китае именно Фиатов, под это дело был построен новый завод в Чанше, он заработал в 2012 году. Фиаты в Китае оказались никому не нужны, итальянская марка ушла с китайского рынка ещё пять лет назад, а СП в 2015 году перепрофилировалось на выпуск кроссоверов Jeep, в том же году оно было переименовано в GAC-FCA и в таком виде встретило свои последние дни.

В 2016 году в рамках СП был запущен второй сборочный завод в Гуанчжоу и в 2017 году марка Jeep достигла своего пика продаж в Китае — было продано более 200 тысяч машин. В последующие годы спрос на Джипы резко пошёл на спад, не помогла даже созданная специально для Китая семейная модель Commander (не путать с одноимённым кроссовером для Латинской Америки).

Китайский Jeep Commander

В 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group образовалась современная корпорация Stellantis, её глава Карлос Таварес подверг ревизии стратегию всех вошедших в Stellantis брендов и попытался поправить бедственное положение дел в Китае. В начале этого года деловые СМИ сообщали о том, что Stellantis хочет увеличить свою долю в совместном предприятии с GAC с 50 до 75% и перезапустить Jeep в Китае, но это решение не нашло понимания в GAC: китайская сторона обиделась, обвинив Stellantis в закулисных махинациях и нечестном ведении бизнеса. В июле стало известно о готовящемся закрытии СП, а на этой неделе пресс-служба Stellantis выпустила официальное лаконичное заявление о том, что с GAC достигнуто соглашение о банкротстве совместного предприятия, процедура запущена. В том же заявлении сказано, что Jeep в Китае остаётся, но его дальнейшая стратегия не разъясняется.

По данным китайского журнала Autohome, существует договорённость о том, что завод в Гуанчжоу заберёт себе GAC, а площадка в Чанше достанется компании BYD, то есть Jeep лишится локальной сборки и модель Commander таким образом прекратит своё существование. У других представленных в Китае Джипов есть альтернативные места сборки за пределами Китая.

Jeep Gladiator

В 2021 году, по данным ресурса CarSalesBase, Jeep реализовал в Китае только 20 357 автомобилей, за первые три квартала этого года — 2635 (притом что в марте, апреле и июле продажи были нулевыми, в мае продан всего 1 автомобиль). Падение продаж Джипов в Китае — это своего рода парадокс: на местном рынке в последние пару лет наблюдается как раз всплеск интереса к брутальным SUV, но дело в том, что Jeep локализовал в Китае не брутальные Wrangler и Gladiator, а скучный ширпотреб, и не предлагал электромобилей — у марки Jeep их пока просто нет.

Jeep Avenger

Батарейным первенцем Jeep станет представленный в октябре субкомпактный Avenger для Европы. До 2025 года в линейке Jeep появятся ещё три электрических SUV, два из которых уже засвечены — это американские Recon и Wagoneer S. В теории все эти новинки могли бы заинтересовать китайского потребителя, но нужна локализация, без неё цены из-за пошлин будут неконкурентоспособными.

Добавим, что Карлос Таварес в последнее время вообще довольно воинственно настроен по отношению к китайским компаниям и требует защитить от них европейский рынок. Едва ли с такой политикой можно рассчитывать на возрождение бизнеса в Китае, где ни у одной из марок Stellantis сейчас нет крепких позиций: локализованные модели Citroen, Peugeot и DS продаются примерно так же плохо, как Jeep. В прошлом году ходили слухи о возможном партнёрстве Stellantis с Foxconn и возвращении Opel на китайских рынок, но ни то, ни другое пока не подтвердилось.

Китай бизнес заводы Jeep GAC

 

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