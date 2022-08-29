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  • Dongfeng Mengshi M-Terrain: китайский аналог GMC Hummer EV станет серийным в 2023 году

Dongfeng Mengshi M-Terrain: китайский аналог GMC Hummer EV станет серийным в 2023 году

29.08.2022 492 0 3

Китайская госкорпорация Dongfeng Motor объявила о запуске нового «гражданского» бренда Mengshi, под которым будет предлагать брутальные электрические внедорожники и пикапы. Представленные концепты M-Terrain пойдут в производство почти без изменений в дизайне.

 

Дочерняя компания Dongfeng Mengshi Military Vehicles уже двадцать лет производит внедорожники и колёсные бронемашины для нужд армии и спецслужб КНР, эти машины в значительной степени повторяют американские аналоги, в частности легендарный Humvee, он же Hummer H1.

Теперь бренд Mengshi (переводится с романизированного китайского как Warrior, то есть «воин») идёт в народ, учреждена новая компания Mengshi Automobile Technology, она будет выпускать и продавать высокотехнологичные (читай дорогие), преимущественно электрические внедорожники и пикапы, схожие по своей концепции и техническим характеристикам с американскими GMC Hummer EV (новый суббренд корпорации General Motors). Производство планируется начать в третьем квартале следующего года на собственном свежеотстроенном заводе в провинции Хубэй мощностью 100 тысяч машин в год.

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Концептуальный внедорожник Dongfeng Mengshi M-Terrain представили публике в двух кузовах, трёх- и пятидверном. Трёхдверный своей покатой кормой напоминает концепт Hummer HX образца 2008 года, который так и не стал серийным, а пятидверный — современный GMC Hummer EV SUV. Вместе с тем китайские «воины» отличаются от американских Хаммеров более сложной пластикой наружных кузовных панелей и загогулистой «оптикой».

Салон пока не раскрыт, но через окошки видно, что передняя панель решена в квадратно-гнездовом стиле, имеет большой сенсорный экран по центру, а щиток приборов находится над сплюснутым рулём на манер современных Peugeot. В ступицу руля вдобавок встроен собственный монитор. В кузов интегрированы различные органы искусственного зрения (камеры, радары, ультразвуковые датчики), необходимые для работы автопилота третьего уровня и обнаружения помех и опасностей как на дорогах, так и на бездорожье.

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В основе Mengshi M-Terrain лежит новая модульная рамная платформа Mora. Между толстенными лонжеронами в пределах колёсной базы в два слоя уложены модули батареи. Подвеска — пневматическая и независимая «по круг», обе оси управляемые, причём управляемые по проводам — механической связи между рулём и колёсами нет, днище у концептов абсолютно плоское. Разумеется, Mengshi M-Terrain скопировал у GMC Hummer EV SUV «режим краба», позволяющий ехать наискосок, а для различных типов бездорожья предусмотрены аж девять ездовых режимов. Радиус разворота — всего 5,1 м, дорожный просвет можно регулировать в пределах 105 мм, но крайние величины пока не указаны. Обещаны три «блокировки дифференциала» — пишем в кавычках, потому что пока непонятно, механические они или имитируется электроникой, межосевого дифференциала точно нет.

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Платформа Mora изначально рассчитана на чисто электрические силовые установки, но предусмотрена и возможность использования ДВС в качестве удлинителя электрического запаса хода, с колёсами ДВС не связан и работает как генератор. Электрическая версия (сколько в ней моторов, не сообщается) располагает совокупной мощностью свыше 1000 л.с. и может разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, полностью заряженной батареи ёмкостью 140 кВт·ч должно хватить на 500 км. Гибридная версия имеет батарею ёмкостью 65,9 кВт·ч, силовую установку мощностью 618 л.с. и может проехать на одной заряде/заправке 800 км. Других технических данных пока нет, габариты Mengshi M-Terrain не указаны.

В линейке Mengshi точно будет пикап с двойной кабиной, а ещё заявлены некие фургоны. Экспортные перспективы новой для гражданского рыка марки пока никак не обозначены, но они, скорее всего, есть, так как имя Mengshi зарегистрировано в том числе как международный бренд.

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