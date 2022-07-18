Разворот «на 180 градусов»: Stellantis собирается закрыть совместное предприятие с GAC

В начале этого года концерн планировал увеличить свою долю в СП, однако этот план так и не был реализован.

Китайский производитель GAC заключил партнёрское соглашение с итало-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles ещё в 2010 году. Позже, в начале 2021 года, FCA объединился с французской группой PSA, в результате чего был образован автогигант Stellantis. Напомним, сейчас предыдущие названия сторон слияния не используются. Ещё недавно у концерна были планы на развитие СП с GAC, однако теперь в Stellantis передумали.



Сегодня, 18 июля 2022-го, автогигант объявил о том, что намерен закрыть совместное предприятие с GAC в Китае, назвав его убыточным. Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о создании отдельной организации Stellantis Jeep, которая должна была заниматься развитием бренда на поднебесном рынке. В январе сообщалось о том, что на предприятии Чанша идёт подготовка к выпуску нового Compass. Кроме того, тогда же стало известно о планах концерна увеличить свою долю в СП GAC‑Stellantis с 50 до 75%.

Однако планы по расширению доли в СП так и не были реализованы. Производство и продажи машин американского бренда не возобновили: судя по информации сайта Carsalesbase, в феврале 2022-го в КНР было реализовано всего 132 автомобиля бренда Jeep, а в марте результат обозначен как нулевой. Теперь в Stellantis охарактеризовали совместное предприятие как «убыточное» и решили его закрыть, а также концерн намерен изменить подход к развитию бренда Jeep в Китае и к сотрудничеству с GAC Group.



Сообщается, что в дальнейшем Stellantis в Китае намерен сосредоточиться на дистрибуции импортируемых автомобилей под маркой Jeep. Напомним, у Stellantis есть ещё один партнёр в Поднебесной – компания Dongfeng (правда, её доля акций автогиганта весьма скромная – 3,16%). Согласно бизнес-стратегии Stellantis, к 2030 году выручка в КНР должна добраться до отметки 20 млрд евро (7% от общей ожидаемой суммы). Для сравнения, в Китае, Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе за весь 2021 год выручка составила 3,9 млрд евро.

Как отметили в GAC, в июне производство машин на мощностях СП GAC‑Stellantis, а также продажи этих машин были нулевыми. По подсчётам производителя, с января по июнь текущего года с конвейера завода сошло 822 автомобиля (на 89% меньше, чем годом ранее), а продано за тот же период было 1861 шт. (на 84% меньше).



Судя по сообщению Stellantis, автогигант в Китае намерен делать ставку на электрифицированные модели – то есть полностью «зелёные» машины и гибриды. На встрече с инвесторами, которая прошла в конце февраля, глава концерна Карлос Таварес отметил, что в ассортименте Stellantis насчитывается 19 электромобилей. При этом он подчеркнул, что разработка и выпуск электрокаров по-прежнему стоят ощутимо дороже (на 40-50%), по сравнению с автомобилями с традиционными ДВС. Тогда же он обозначил одну из важных целей для Stellantis: сокращение внутренних затрат.

Напомним, в начале марта Stellantis опубликовал несколько тизеров, на нескольких из них был новый кроссовер Jeep. Сообщалось, что новинка получит электрическую «начинку». На американский рынок этот SUV выйдет уже в начале 2023 года.

