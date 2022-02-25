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  • Stellantis: производство электрокаров обходится на 40-50% дороже, но это не замедлит их развитие

Stellantis: производство электрокаров обходится на 40-50% дороже, но это не замедлит их развитие

25.02.2022 28 0 0

Несмотря на то, что многие глобальные автопроизводители активно занимаются разработкой и выпуском «зелёных» моделей, их массовое производство пока дешевле так и не стало.

 

Большинство крупных автомобильных компаний, в особенности из числа тех, для которых европейский рынок является одним из приоритетных, уже давно занимаются разработкой и выпуском электромобилей. Не остался в стороне и относительно молодой автогигант Stellantis, который был образован в начале прошлого года за счёт слияния итало-американского концерна FCA и французской группы PSA (предыдущие названия сейчас не используются). Напомним, во главе этого объединения находится Карлос Таварес (ранее возглавлял PSA).

﻿Недавно Карлос Таварес общался с инвесторами о доходах компании за второе полугодие, а также за весь 2021 год. Он отметил, что на сегодняшний день в ассортименте Stellantis числится 19 электромобилей (разных брендов, принадлежащих автогиганту). Он подчеркнул, что компания продолжит выпускать новые «зелёные» модели, однако всё же стоит учитывать, что разработка и выпуск электрокаров по-прежнему стоят ощутимо дороже, по сравнению с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Дороговизну производства электромобилей глава Stellantis обозначил как «слона в комнате» и пояснил, что на создание электромобилей на сегодняшний день приходится тратить примерно на 40-50% больше, по сравнению с аналогичными моделями с ДВС. В итоге стоят «батарейные» машины тоже дороже, однако полностью переложить повышенные затраты на клиентов производитель не может.

По словам Карлоса Тавареса, в ближайшей перспективе одним из наиболее важных шагов для Stellantis является сокращение внутренних затрат, а также заключение новых выгодных сделок с поставщиками автогиганта. Как сообщает Motor Trend со ссылкой на главу автогиганта, Stellantis работает на 30% эффективнее большинства своих конкурентов. Он пояснил, что 2021 год стал положительным в финансовом плане, несмотря на то, что заводы выпустили лишь 6 млн машин, хотя мощности рассчитаны на производство 8 млн единиц.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в прошлом месяце Карлос Таварес в ходе общения с журналистами поставил под сомнение вклад электромобилей в борьбу с изменением климата, а также назвал массовый переход на них решением политиков, а не автоиндустрии. Стоит напомнить, что европейские власти планируют уже к 2035 году ввести запрет на продажу новых легковых машин с ДВС. Помимо этого, многие ныне существующие моторы уйдут в прошлое ещё раньше, после 2025 года, когда в силу вступят строгие экологические нормы Euro 7.

Автогигант летом прошлого года огласил собственную электромобильную стратегию, на реализацию масштабного плана придётся потратить около 30 млрд евро. На эти деньги предполагается построить пять Гигафабрик, создать четыре платформы, разработать и выпустить множество новинок. Как мы отмечали ранее, к 2030 году доля LEV (low emission vehicles, то есть электромобили и plug-in гибриды) в структуре европейских продаж Stellantis должная составить 70%, в США – 40%.

авторынок производство бизнес

 

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