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  • «Другой» Jeep Commander пережил рестайлинг: кроссовер уступил тёзке в оформлении салона

«Другой» Jeep Commander пережил рестайлинг: кроссовер уступил тёзке в оформлении салона

30.08.2021 133 0 0

Предназначенному для Китая трёхрядному SUV подправили дизайн экстерьера, а вот интерьер реформы не затронули. Техника тоже прежняя.

 

В 2005-2010 гг. Коммандером звался рамный внедорожник Jeep, теперь же это имя носят два разных трехрядных кроссовера с несущим кузовом и передним приводом «в базе». Всего несколько дней назад дебютировал паркетник для Латинской Америки, его сборка налажена в Бразилии, он имеет заводской индекс H6 и создан на платформе Small Wide 4x4, которая также лежит в основе Jeep Compass. А в Китае с 2018-го под названием Commander производят кросс (заводской индекс K8), разделивший «тележку» Compact Wide с Cherokee. И вот «поднебесная» модель пережила плановый рестайлинг, премьера прошла на автосалоне в Чэнду, открывшемся в минувшие выходные.

Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Если точнее, то в КНР кроссовер представлен как Jeep Grand Commander: «просто» Коммандером там был исключительно пятиместный бензиновый вариант, но его уже убрали из гаммы. Нынешний же SUV с приставкой доступен и в семи-, и в пятиместном исполнениях. Кроме того, у модели есть подзаряжаемая гибридная версия – она бывает только с двухрядным салоном, но тоже зовется Grand Commander.

Паркетник получил новые бамперы и фары, в фирменных прорезях радиаторной решетки вместо сетки могут быть хромированные «штрихи». Заменили и фонари: у заплывающих на багажную дверь секций появились светодиодные «отростки», вдобавок они объединены между собой плашкой, на которой красуется надпись Grand Commander. Сама пятая дверь тоже другая, а номерной знак перенесли чуть ниже (но он все так же на багажнике). У гибрида вместо шильдика PHEV на корме теперь прописная буква «е» синего цвета.

Из-за нового обвеса длина выросла на 22 мм до 4895 мм, ширина рестайлингового SUV составляет 1896 мм (+4 мм по сравнению с предшественником), высота – 1754 мм (+16 мм). Колесная база не изменилась – 2800 мм.

Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander для Китая
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Интерьер Гранда реформы не затронули, тут по-прежнему аналоговые приборы с цветным 7-дюймовым дисплеем между «колодцами» и интегрированный в переднюю панель тачскрин мультимедийной системы диагональю 8,4 дюйма. Отметим, у бразильского Jeep Commander салон современнее: внутри такой кросс повторил модернизированный родственный Compass, то есть у трехрядной модели имеются полноценная виртуальная «приборка» и «парящий» планшет мультимедиа диагональю 10,1 дюйма.

В Китае топовому Grand Commander, как и раньше, еще положены трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и панорамная крыша.

Обновленный Jeep Grand Commander PHEV для Китая
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Обновленный Jeep Grand Commander PHEV для Китая
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Техника у китайского SUV тоже прежняя: бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая на переднеприводном Гранде выдает 234 л.с. и 350 Нм, а на полноприводном – 265 л.с. и 400 Нм, мотор сочетается с безальтернативным девятиступенчатым «автоматом» ZF. В состав установки гибрида входят турбомотор 2.0, пара электродвигателей и батарея емкостью 13 кВт*ч, только на электротяге такой кроссовер может проехать 70 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Дореформенный Jeep Grand Commander для Китая
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Рестайлинговый Jeep Grand Commander стоит от 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 724 000 рублей по актуальному курсу. Гибридный кросс теперь доступен только в одной комплектации (прежде было три версии), с учетом субсидии от государства он обойдется в 309 800 юаней (3 519 000 рублей). За пределами Китая этот Джип пока так и не появился.

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