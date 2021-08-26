Бразильский Jeep Commander на базе глобального Compass: 7 мест и уникальный дизайн

В Бразилии у корпорации Stellantis очень крепкие позиции: Fiat за первую половину текущего года реализовал здесь 116 635 автомобилей, Jeep — 73 238, Peugeot — 9819, Citroen — 7638. В сумме эти четыре марки доминирует на рынке, но если рассматривать бренды по отдельности, то безусловным лидером является Volkswagen, который продал 146 419 машин.

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Новый Commander — это попытка добиться большей лояльности бразильцев к марке Jeep: мол, машина разработана специально для вас, компания грохнула в неё кучу денег и надеется, что она вам понравится. Бразильский Commander не следует путать с одноимённым рамным внедорожником, который выпускался в первом десятилетии этого века в США и в Австрии, и с актуальным китайский кроссовером Commander — он чуть крупнее бразильского, сделан на базе Cherokee и имеет другой дизайн.



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Cherokee в Бразилии не представлен, а вот Compass здесь продаётся и производится, поэтому логично было сделать более крупную модель на его основе, то есть на платформе Small Wide 4x4. Колёсную базу увеличили с 2640 до 2794 мм, габаритная длина выросла с 4420 до 4769 мм, так что места для третьего ряда кресел теперь вполне достаточно, хотя, судя по картинкам, взрослым пассажирам там будет тесновато.



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Все наружные панели кузова и светотехника у бразильского Commander новые, по стилю он больше похож не на Compass, а на представленный в начале года Jeep Grand Cherokee L. А вот с места водителя Commander точно такой же, как обновлённый Compass, разве что материалы отделки у более крупной и дорогой модели получше. Объём багажника при 7-местном размещении составляет 233 л, при 5-местном — 661 л, а если оставить только водителя и переднего пассажира — 1760 л. Снаряженная масса — от 1658 до 1908 в зависимости от модификации.



Для Commander предусмотрены только два силовых агрегата. 1,3-литровая битопливная (бензин/этанол) «турбочетвёрка» (180-185 л.с., 270 Нм) идёт в сочетании с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. 2,0-литровый турбодизель (170 л.с., 380 Нм) предлагается в комплекте с 9-ступенчатой АКП, полным приводом и набором ездовых программ под разные типы грунта.



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Оснащение — довольно богатое: в базе есть 7 подушек безопасности, комплект современных электронных ассистентов водителя (в том числе система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков), кожаный салон, электропривод багажной двери и беспроводная зарядка для смартфона, а в топе кроссовер может похвастать 450-ваттной аудиосистемой Harman Kardon и панорамной стеклянной крышей с люком.



Из Бразилии Jeep Commander будет поставляться в другие страны Латинской Америки, появление за пределами этого региона маловероятно. В Индии ожидается технически схожая 7-местная модель, но уже местной сборки и, скорее всего, с более простым оснащением. В Бразилии цены на Commander находятся в диапазоне от 199 990 до 279 990 реалов (от 2,81 млн до 3,94 млн рублей в переводе по текущему курсу).

